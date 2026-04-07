Mientras la Justicia avanza en la investigación sobre el patrimonio y los movimientos del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, testimonios ponen el foco sobre el posible destino real de sus últimas vacaciones. Según el relato de un familiar de una persona que coincidió con el funcionario en el Caribe, el ministro coordinador fue visto en la isla de Aruba, pero no en las escalas previas del único vuelo que salió de Buenos Aires con ese destino los primeros días de enero y deslizó la posibilidad de un nuevo vuelo privado.

El testimonio corresponde a Ulises, un joven de San Luis, quien a través de un mensaje en redes, fue el primero -el 5 de enero de 2026- en dar cuenta de las lujosas vacaciones de Adorni en la pequeña isla del Caribe. Entrevistado por el canal de streaming AZZ, apuntó detalles sobre las inconsistencias en la logística del viaje. "A ellas (las familiares que vieron al jefe de Gabinete) les resultó raro que nadie se lo haya encontrado en el aeropuerto; en la escala en Lima alguien se lo tendría que haber encontrado. En ese momento era el único vuelo que había de Buenos Aires a Aruba", detalló Ulises, y subrayó lo llamativo de que un funcionario de tan alto perfil pasara inadvertido en un punto de conexión obligatorio para todos los pasajeros.

Lujo y contradicción: mil dólares por noche

Más allá de la ruta aérea, el testimonio apunta directamente al nivel de gastos del funcionario. Adorni se habría hospedado en el Hotel Tamarijn Aruba, un resort all-inclusive de gran categoría, que cuesta alrededor de $1000 dólares la noche por persona.

Esta ostentación choca de frente con el discurso oficial del Gobierno. "En ese momento lo que proponía Javier Milei era austeridad y su jefe de Gabinete estaba en Aruba; es contradictorio", afirmó Ulises al justificar su posteo en X el pasado 8 de enero, cuando reveló que el ministro coordinador estaba de viaje en el Caribe mientras pregonaba un discurso de austeridad desde sus conferencias de prensa como vocero presidencial.

La investigación judicial estima que el valor total del paquete adquirido por el funcionario ascendería a los US$ 10.000, una cifra que deberá ser contrastada con sus ingresos declarados. El viaje a Aruba es solo una pieza del rompecabezas que se investiga. Bajo la lupa de la causa por presunto enriquecimiento ilícito, Adorni también debe explicar la compra de un departamento en el barrio de Caballito, valuado en 230 mil dólares.

La operación incluyó un adelanto de US$ 45.000, parte del cual habría surgido de un préstamo otorgado por dos mujeres. Una de ellas, una jubilada, declaró públicamente no tener vínculo alguno con Adorni, lo que motivó que la Justicia citara como testigo a la escribana interviniente, Adriana Mónica Nechevenko, para el 8 de abril.