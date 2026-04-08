La Reina de la Ketamina será sentenciada por la muerte de Matthew Perry, estrella de "Friends"

FOTO DE ARCHIVO. Un monumento improvisado en memoria del actor Matthew Perry en la calle Bedford en Manhattan, Nueva York, EEUU

Una traficante de drogas de Los Ángeles conocida como la Reina de la Ketamina será sentenciada este ‌miércoles por suministrar ilegalmente ‌la dosis del anestésico recetado que provocó la muerte por ahogamiento del actor de "Friends" Matthew Perry.

Jasveen Sangha, de 42 años, se declaró culpable en septiembre de cinco delitos graves relacionados con la muerte de Perry en su jacuzzi en 2023. Los fiscales federales sostienen que Sangha debería ser sentenciada a 15 años de ​prisión.

"Mientras la acusada se ⁠esforzaba por expandir su tráfico de drogas y lucrarse con ‌él, era consciente —e hizo caso omiso— del grave ⁠daño que su conducta estaba causando", ⁠afirmaron los fiscales en los documentos judiciales.

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Los abogados defensores buscan que se le aplique una sentencia equivalente al tiempo ya cumplido, alegando ⁠ante el juez en un escrito judicial que Sangha ​ha asumido la responsabilidad de sus actos y ‌se ha esforzado por rehabilitarse. Sangha, ‌quien según ellos tiene antecedentes de abuso de sustancias, ⁠lleva en prisión desde agosto de 2024.

"Ha mantenido una sobriedad constante y ejemplar, y ha participado activamente en programas orientados a la recuperación y la rehabilitación durante la custodia", afirmaron sus abogados.

La ​ketamina, un anestésico ‌de acción corta con propiedades alucinógenas, se receta para tratar la depresión y la ansiedad, pero también ha ganado popularidad como droga recreativa ilegal entre consumidores ocasionales.

Los forenses concluyeron que Perry murió por los efectos agudos ⁠de la ketamina, que, combinados con otros factores, provocaron que el actor perdiera el conocimiento y se ahogara en un "jacuzzi" en su casa de Los Ángeles. El actor tenía 54 años.

Perry había reconocido públicamente décadas de abuso de sustancias, incluyendo periodos que coincidieron con el apogeo de su fama interpretando al sarcástico pero encantador Chandler Bing en ‌la exitosa comedia televisiva de la NBC de los años 90 "Friends".

Sangha, con doble nacionalidad estadounidense y británica, admitió haber suministrado 51 viales de ketamina a un intermediario, Erik Fleming, quien a su vez vendió las dosis a Perry a través de su ayudante personal y ‌conviviente, Kenneth Iwamasa. Sangha afirmó que sabía que los viales que vendió estaban destinados a Perry.

Según la fiscalía, fue Iwamasa quien posteriormente inyectó ‌a Perry al ⁠menos tres dosis de ketamina de los viales suministrados por Sangha, lo que provocó la muerte del ​actor.

Fleming e Iwamasa se han declarado culpables y está previsto que se dicte sentencia a finales de este mes.

Con información de Reuters