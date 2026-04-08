Israel suspende ataques a Irán por la tregua, pero mantiene su ofensiva en el Líbano

Después de un mes del inicio de las hostilidades, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán parece encontrar una nueva meseta luego de que los países beligerantes anunciaron una prórroga de la tregua por dos semanas y el inicio de conversaciones este viernes en Islamabad, Pakistán. A pesar del acuerdo, las tensiones en la región no terminaron. El Gobierno israelí aceptó los términos del alto el fuego por dos semanas, pero aseguró que el mismo no incluye al Líbano, una postura contraria a lo señalado por Pakistán.

Teherán presentó el alto el fuego como una victoria y subrayó la “impotencia histórica” del enemigo. En tanto, la comunidad internacional recibió la noticia con la esperanza de lograr una paz duradera entre los países en disputa. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Conocé las últimas novedades del conflicto de este miércoles 8 de abril de 2026.