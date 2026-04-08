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Israel suspende ataques a Irán por la tregua, pero mantiene su ofensiva en el Líbano

En VIVO - Actualizado hace 24 minutos

El Ejercito de Israel confirmó ataques sobre el país persa hasta el inicio de la tregua. Teherán presentó el alto el fuego como un triunfo y destacó la “debilidad histórica del adversario”

Después de un mes del inicio de las hostilidades, la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán parece encontrar una nueva meseta luego de que los países beligerantes anunciaron una prórroga de la tregua por dos semanas y el inicio de conversaciones este viernes en Islamabad, Pakistán. A pesar del acuerdo, las tensiones en la región no terminaron. El Gobierno israelí aceptó los términos del alto el fuego por dos semanas, pero aseguró que el mismo no incluye al Líbano, una postura contraria a lo señalado por Pakistán. 

Teherán presentó el alto el fuego como una victoria y subrayó la “impotencia histórica” del enemigo. En tanto,  la comunidad internacional recibió la noticia con la esperanza de lograr una paz duradera entre los países en disputa. Las últimas noticias de la guerra entre Irán, Estados Unidos e Israel. Conocé las últimas novedades del conflicto de este miércoles 8 de abril de 2026.

 

Hace 2 horas

Por temor a una guerra nuclear, la oposición en EE.UU. pide remover a Trump

Legisladores opositores quieren activar una herramienta constitucional de la Cámara de Representantes para declarar insano a Trump y correrlo del cargo. Cuáles son los pasos para lograrlo.

A pocas horas de cumplirse el límite de tiempo que dio Donald Trump para enviar un ataque masivo sobre Irán con el que destruirá "toda una civilización", más de 35 diputados demócratas exigen que sea invocada la enmienda 25, una herramienta del Congreso con la que se permitiría declarar no apto para el cargo a un mandatario en funciones.

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Hace 2 horas

Trump prorrogó la tregua e Irán anunció el inicio de negociaciones

El presidente de Estados Unidos había amenazado con hacer "desaparecer" a toda la civilización iraní si Teherán no aceptaba abrir el estrecho de Ormúz. Trump dijo que tomaría la propuesta de diez puntos de Irán como base para un futuro acuerdo. 

El presidente de Estados Unidos Donald Trump anunció una prórroga de dos semanas del ultimátum que vencía esta noche. El Presidente citó las conversaciones que tuvo con el primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif, quien le pidió que extendiera el plazo y no atacara esta noche. Ayer Trump había prometido que destruiría puentes y centrales energéticas y hoy sumó que haría "desaparecer" a toda la civilización iraní. Minutos después, Irán ratificó el anuncio y sumó que este viernes empezará una ronda de negociaciones en Islamabad, capital de Pakistán. 

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Hace 2 horas

Tregua entre Irán y Estados Unidos: los diez puntos clave

Ambos países confirmaron que las negociaciones se basarán en los diez puntos que presentó ayer Irán en la previa al vencimiento del ultimátum. 

Estados Unidos e Irán anunciaron este noche una prórroga de la tregua por dos semanas y el inicio de conversaciones este viernes en Islamabad, Pakistán. A su vez, el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que usaría como base para un futuro acuerdo de paz la propuesta que Irán le acercó, mediante los pakistaníes, ayer. En tanto, Irán dijo que Estados Unidos ya había "aceptado esos diez principios como base de las negociaciones", según recogieron las agencias iraníes Fars y Tasnim.

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Hace 11 horas

Tregua entre Irán y Estados Unidos: los diez puntos clave

Ambos países confirmaron que las negociaciones se basarán en los diez puntos que presentó ayer Irán en la previa al vencimiento del ultimátum. 

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Hace 12 horas

Los mercados festejan la tregua mientras pierden fuerza las amenazas de Trump

Los precios del petróleo cayeron y los futuros del mercado bursátil estadounidense cambiaron de rojo a verde con la información de la negociación de una tregua. La confirmación desató el festejo. Crece la presión interna en EEUU por invocar la 25ª enmienda, para destituir a Trump. Los votos no alcanzan, pero instalar la idea cambia la lógica del mercado.

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Hace 13 horas

Trump prorrogó la tregua e Irán anunció el inicio de negociaciones

El presidente de Estados Unidos había amenazado con hacer "desaparecer" a toda la civilización iraní si Teherán no aceptaba abrir el estrecho de Ormúz. Trump dijo que tomaría la propuesta de diez puntos de Irán como base para un futuro acuerdo. 

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Hace 14 horas

Argentino en Irán: "Hay 14 millones de voluntarios para luchar"

En El Destape 1070, un argentino radicado en Qom contó cómo vive la población iraní, en medio de las amenazas de Trump. 

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Hace 14 horas

Por temor a una guerra nuclear, la oposición en EE.UU. pide remover a Trump

Legisladores opositores quieren activar una herramienta constitucional de la Cámara de Representantes para declarar insano a Trump y correrlo del cargo. Cuáles son los pasos para lograrlo.

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Hace 15 horas

Israel bombardeó un puente clave en Irán para la estrategia comercial global de China

El ataque de Israel a un puente ferroviario dejó un saldo de dos muertos y tres heridos. Además, dejó inutilizable un tramo clave para la nueva Ruta de la Seda. 

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Hace 18 horas

Tras la amenaza de Trump, iraníes formaron cadenas humanas en plantas nucleares

En medio de los bombardeos y tras el ultimátum de Trump contra Irán para esta noche, las principales centrales eléctricas fueron rodeadas por ciudadanos iraníes para intentar que no sean atacadas.

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Hace 22 horas

Tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul: un muerto y varios heridos  

Un ataque armado en el barrio de Besiktas dejó un agresor abatido, dos sospechosos heridos y policías lesionados. El consulado estaba cerrado en un contexto de tensión internacional por la guerra en Medio Oriente. 

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Hace 23 horas

“Esta noche morirá toda una civilización”: Trump lanzó una amenaza extrema contra Irán

El presidente de los Estados Unidos emitió duro mensaje contra el país persa mientras se profundiza el conflicto en Oriente Medio. “No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá”, sentenció el presidente estadounidense.

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07:05 | 07/04/2026

Irán amenaza con una réplica “más allá de la región” si EE.UU. cruza las líneas rojas

La Guardia Revolucionaria Islámica del país persa advirtió que no dudará en “tomar represalias” ante agresiones contra instalaciones civiles. Pakistán pidió a EE.UU. que extienda el ultimátum por dos semanas más. Trump aseguró que mantiene "negociaciones intensas" con Teherán. 

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22:31 | 06/04/2026

UP presentó un proyecto de ley para ser neutrales en la guerra de Medio Oriente

Se sumó al otro proyecto de la misma bancada peronista para ordenar a Milei que se abstenga de enviar tropas o material bélico a Medio Oriente. El trasfondo: la profundización de la crisis diplomática con Irán.

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21:29 | 06/04/2026

La OMS suspendió evacuaciones médicas de Gaza luego que Israel matara a un trabajador

Israel confirmó que disparó a un auto de la organización de la ONU, el ataque en el que murió el trabajador de la OMS. Sin garantías israelíes para transportar pacientes, otra vez no podrán salir del devastado y asediado territorio palestino para recibir tratamiento médico.

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19:20 | 06/04/2026

A un día del plazo final de Trump, EE.UU. rechazó la última propuesta de Irán

El presidente Donald Trump rechazó la propuesta por considerarla "insuficiente" y amenazó: "El país entero puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo". Irán también devolvió un plan de EE.UU. A menos de 24 horas, no se vislumbra un acuerdo.

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19:01 | 06/04/2026

La pesca pide medidas urgentes al Gobierno por la suba del combustible

Desde el sector presentaron formalmente el pedido ante la Subsecretaría de Recursos Acuáticos y Pesqueros, alertando sobre una situación crítica.

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