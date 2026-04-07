La OMS suspendió evacuaciones médicas de Gaza después de que Israel matara a un trabajador

El director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, confirmó el asesinato de un trabajador vinculado al organismo en Gaza. El ataque israelí llevó a la suspensión inmediata de las evacuaciones médicas hacia Egipto, mientras el organismo internacional volvió a reclamar protección urgente para civiles y personal humanitario.

La Organización Mundial de la Salud informó este lunes que una persona contratada para brindar servicios al organismo en Gaza murió durante un incidente de seguridad, en medio de la escalada de violencia que afecta a la región. El comunicado fue difundido por Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien expresó que la organización está “devastada” por lo ocurrido. Según detalló, al momento del hecho había otros dos trabajadores de la OMS presentes en el lugar, pero no resultaron heridos. Por su parte, el Ejército israelí confirmó que disparó a un auto de la OMS, aunque se justificó: "Las tropas efectuaron disparos de advertencia. El vehículo continuó acelerando hacia las tropas, quienes respondieron con fuego adicional que impactó el vehículo".

El organismo internacional extendió sus condolencias a la familia, amigos y colegas de la víctima, en un contexto donde los trabajadores humanitarios enfrentan riesgos crecientes en zonas de conflicto. Como consecuencia directa del incidente, la OMS decidió suspender de inmediato las evacuaciones médicas que se realizaban desde Gaza hacia Egipto a través del paso fronterizo de Rafah.

Estas evacuaciones permitían trasladar a pacientes en estado crítico para recibir atención fuera del devastado y ocupado territorio palestino, donde el sistema sanitario se encuentra colapsado por la falta de insumos, infraestructura y personal. Desde la OMS indicaron que las evacuaciones permanecerán suspendidas "hasta nuevo aviso", lo que agrava aún más la situación de cientos de pacientes que dependen de estos traslados para sobrevivir.

El ataque que provocó la muerte del trabajador está siendo investigado por las autoridades competentes, aunque hasta el momento no se difundieron detalles sobre las circunstancias específicas. La falta de información precisa se suma a un escenario de alta tensión, donde los ataques y enfrentamientos dificultan tanto la asistencia médica como la labor de organizaciones internacionales.

En este contexto, la OMS reiteró su preocupación por la seguridad del personal humanitario, que continúa operando en condiciones extremas para garantizar el acceso a la salud de la población civil.

El pedido urgente de la OMS

En su mensaje, Tedros destacó el compromiso de los equipos que trabajan en terreno pese a los riesgos constantes. "Estamos profundamente agradecidos con nuestros colegas que trabajan día y noche para asegurar que la población de Gaza pueda acceder a la atención sanitaria que necesita", expresó.

Asimismo, lanzó un llamado urgente a la comunidad internacional: proteger tanto a los civiles como a los trabajadores humanitarios. El titular de la OMS cerró su mensaje con una frase contundente que resume la postura del organismo frente al conflicto: "La paz es la mejor medicina".