Estados Unidos e Irán anunciaron este noche una prórroga de la tregua por dos semanas y el inicio de conversaciones este viernes en Islamabad, Pakistán. A su vez, el presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo que usaría como base para un futuro acuerdo de paz la propuesta que Irán le acercó, mediante los pakistaníes, ayer. En tanto, Irán dijo que Estados Unidos ya había "aceptado esos diez principios como base de las negociaciones", según recogieron las agencias iraníes Fars y Tasnim.

Este plan de diez puntos presentado por la República Islámica contempla el cese de los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán pero también sobre los aliados del país en la región; el pasaje "coordinado" con el Ejército iraní a través del estrecho de Ormuz y la retirada de las tropas estadounidenses de toda la región, entre otros.

También incluye el levantamiento de todas las sanciones "primarias y secundarias" sobre Irán, así como sobre sus activos y propiedades en el extranjero y la eliminación de las resoluciones de la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) contra Teherán. Desde Irán, la postura es clara: rechazan un alto el fuego que funcione como una pausa táctica para rearmarse. "No nos limitaremos a aceptar un alto el fuego", había declarado ayer Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, a The Associated Press. "Solo aceptamos el fin de la guerra con garantías de que no seremos atacados de nuevo".

Cuáles son los diez puntos que presentó Irán y serán la base de la negociación