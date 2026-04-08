El petróleo se desploma hasta un 16% tras alto el fuego en Medio Oriente

Los precios internacionales del petróleo se desploman hasta cerca de un 16% este miércoles y los mercados se recuperan, ante el alto al fuego acordado por Estados Unidos e Irán en la guerra de Medio Oriente, que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz.

El Brent, referencia para Europa, cae durante esta jornada un 15,9%, cotizando en torno a 94 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) de referencia en Estados Unidos cede un 13,8% y ronda los 95 dólares por barril.

Ambos índices de referencia habían arrancado la semana con fuertes alzas que acercaron las cotizaciones a la zona de los U$S 110 frente al recrudecimiento del conflicto pero con el anuncio del alto al fuego por dos semanas se revirtió el avance.

La corrección en el valor del crudo está vinculada a la tregua en la guerra de Medio Oriente y la garantía de la libre circulación por el estrecho de Ormuz. El presidente estadounidense, Donald Trump, comunicó en las últimas horas que acepta “suspender los bombardeos y ataques contra Irán durante dos semanas”.

En este contexto, los principales mercados se recuperan. El índice Euro Stoxx 50 trepa un 4,9% y en España el Ibex 35 sube un 3,9% superando los 18.100 puntos. De igual manera sucede con las bolsas de París trepando 4,5%, Fráncfort 4,7%, Milán 3,8%, y Londres 2,8%.

En el continente asiático, también se registraron alzas en los principales mercados. Tokio terminó la sesión con un avance de 5,4% y Hong Kong, de 3%. En Seúl la suba alcanzó el 6,87% y en Shanghái el ascenso llegó al 2,7%.

Asimismo, el precio del gas europeo también se desaceleró, al bajar un 14%. De esta manera, el contrato de futuros TTF holandés, considerado la referencia europea, cayó hasta los 45 euros por megavatio hora.

Los primeros buques atravesaron el estrecho de Ormuz tras anuncio de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán

El tráfico marítimo se reanudó en el estrecho de Ormuz tras el alto el fuego anunciado por Estados Unidos e Irán, según informó el servicio de seguimiento de buques MarineTraffic en X. El alto el fuego incluye una reapertura temporal de esta vía navegable estratégica para permitir las negociaciones y el mismo no calló al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien, a primera hora de este miércoles, ya se encargó de afirmar que no habrá enriquecimiento de uranio para Irán.

Asimismo, el líder norteamericano acaba de advertir con la aplicaación de sanciones (aranceles del 50%) a cualquier país que suministre armas a Irán.

El granelero de propiedad griega NJ Earth y el Daytona Beach, con bandera de Liberia, atravesaron el estrecho tras zarpar de Bandar Abbas, dijo MarineTraffic, agregando que “ya se están registrando los primeros movimientos”.

Según los datos del servicio, cientos de buques permanecen en la zona, incluidos 426 petroleros, 34 buques de transporte de gas licuado de petróleo (GLP) y 19 buques de gas natural licuado (GNL), muchos de los cuales quedaron prácticamente varados durante la interrupción.

Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas menos de dos horas antes de la fecha límite fijada por el presidente estadounidense, Donald Trump, mientras que se espera que ambas partes mantengan negociaciones en Pakistán el viernes.

De su lado, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, describió como “frágil” el acuerdo de alto al fuego por un periodo de dos semanas alcanzado entre Washington y Teherán, al tiempo que aseguró que su país mantiene “una clara ventaja militar”.

“Si los iraníes están dispuestos, de buena fe, a colaborar con nosotros, creo que podemos llegar a un acuerdo. Si van a mentir, si van a engañar, si van a intentar impedir que se mantenga siquiera la frágil tregua que hemos establecido, entonces no van a estar contentos”, declaró este miércoles desde Hungría.