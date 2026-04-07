Revelan que comer viendo el celular hace que la comida sea menos rica

La investigación va más allá de la intuición. El estudio muestra que el celular en la mesa provoca una reducción del 32% en la alegría durante las comidas. La interacción con pantallas no genera tristeza, pero sí "aplana" las emociones positivas y eleva el nivel de estrés. Los investigadores señalan que el celular en la cocina incrementa el estrés en 1,57 puntos y no logra sustituir la interacción humana. Además, comer con el celular registró la valencia emocional más negativa, incluso peor que comer solo.

Por qué el celular arruina el sabor

Al usar redes sociales o pantallas en general en la mesa, se ingresa en un estado similar al de alerta que fragmenta la atención e impide degustar los alimentos de manera consciente. De esta manera, se deja de disfrutar del color y el sabor del alimento. El impacto de la pantalla se acentúa con el paso del tiempo.

El cerebro no puede procesar dos estímulos con la misma intensidad al mismo tiempo. Cuando la atención está en la pantalla, las señales sensoriales que vienen de la comida —el aroma, la textura, el sabor— se procesan de manera más superficial. El resultado es una experiencia gastronómica empobrecida aunque el plato sea el mismo de siempre.

Los jóvenes, los más vulnerables

El estudio cuantifica en hasta cuatro veces más el impacto negativo del celular para los jóvenes entre 19 y 35 años en comparación con los adultos mayores de 51 años. La reducción de alegría es mucho más acusada y no solo por su propio uso, también por el de otras personas que se encuentren en su mesa, ya que son más conscientes de la interferencia tecnológica o "phubbing" —la práctica de ignorar a alguien presente para mirar el celular—.

La combinación ganadora

El mayor bienestar se alcanza con la combinación de comida casera, compañía y ausencia de dispositivos electrónicos, según las conclusiones del estudio. El informe subraya la importancia de "cómo y con quién" se come. Una conclusión que parece obvia pero que los datos de la investigación confirman con números concretos. El placer de comer no depende solo de lo que hay en el plato.