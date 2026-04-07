Q'Lokura, Euge Quevedo y La K'onga: el planazo al que los fans del cuarteto no pueden faltar

Euge Quevedo y Q'Lokura serán parte del Festival Kilómetro.

El próximo 1 de mayo los fanáticos del cuarteto tendrán una cita inclaudicable: un festival que reúne a varios de los nombres más resonantes del género a nivel nacional. El Estadio Mario Alberto Kempes se prepara para recibir al Festival Kilómetro, un evento que invita a cordobeses y no cordobeses a vivir una noche de fiesta.

La grilla de esta edición destaca por la presencia de referentes actuales como Q'Lokura, La K'onga, Euge Quevedo y La Banda de Carlitos. La propuesta busca combinar la potencia musical con una experiencia inmersiva de gran escala, desarrollada en el lugar de nacimiento de este género.

Además de esos nombres centrales, la organización anticipó la participación de artistas invitados que se darán a conocer próximamente, lo que aumenta la expectativa entre los miles de seguidores que se darán cita en una jornada donde la energía y la emoción serán los ejes principales.

Más allá de lo estrictamente sonoro, el predio contará con sectores dedicados a la gastronomía y diversas áreas de experiencias para el público. Con una producción de alto nivel, el festival ya puso a disposición las entradas a través de la plataforma Eden Entradas. De este modo, Kilómetro logra posicionarse como una fecha clave dentro del calendario cultural argentino, reforzando la vigencia del cuarteto a través de un espectáculo masivo y renovado.

Euge Quevedo y Q'L.okura

La nueva canción de Eugenia Quevedo, lejos del cuarteto

Eugenia Quevedo presentó recientemente El patio de la Nona, una zamba que marca un profundo acercamiento al folklore argentino desde su historia personal. La obra tuvo su origen hace más de una década en una composición compartida con su padre, surgida inicialmente como un obsequio de cumpleaños.

A pesar de eso, cobró una relevancia distinta a partir de los acontecimientos recientes en la vida de la intérprete. El fallecimiento de su abuela el pasado 26 de marzo transformó el sentido original de la canción, convirtiéndola en un tributo cargado de memoria y afecto.

Lo que comenzó como un regalo familiar se resignificó tras la pérdida, estableciendo un vínculo emocional entre los recuerdos de infancia de la cantante y su presente artístico. El lanzamiento se posiciona como un homenaje que trasciende lo musical para explorar el duelo y el sentido de pertenencia.

Al rescatar esta pieza del ámbito privado, Quevedo refuerza el valor de sus raíces y ofrece a sus seguidores una faceta íntima donde la tradición folklórica sirve como refugio para procesar la ausencia.