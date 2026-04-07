Macri prepara su reaparición en el interior tras los escándalos del Gobierno de Milei

Mauricio Macri prepara su nueva aparición después de un mes marcado por los escándalos y traspiés del Gobierno de Javier Milei. Después del gran acto del PRO en Parque Norte, el expresidente guardó silencio y se abocó a su agenda internacional, mundial de bridge mediante.

El titular del macrismo será el gran protagonista de un nuevo acto partidario que se prepara para el viernes 17 de abril en Chaco y que buscará ser punto de confluencia de la militancia y dirigencia amarilla del NEA. Será la primera de muchas paradas regionales previstas a lo largo del año en el objetivo trazado por “fortalecer al partido” en medio de la búsqueda de candidatos para presentar en todos los niveles.

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“Somos parte del oficialismo en Chaco con el gobernador Leandro Zdero y en Corrientes con Juan Pablo Valdés. Ahí estamos trabajando en el partido más que candidaturas”, señalan los armadores. Sin embargo, la expectativa estará puesta en qué tiene Mauricio Macri para decir después de un marzo atravesado por los escándalos del gobierno mileísta autoinflingidos.

Hasta ahora el partido a nivel institucional y los bloques del Congreso se mantuvieron en silencio respecto a las novedades del caso $Libra, la situación patrimonial del jefe de gabinete Manuel Adorni y los préstamos hipotecarios del Banco Nación a diversos funcionarios. “En torno a la polémica reciente no tenemos mucho para decir”, responden en Diputados.

Cerca del expresidente resaltan que es una oportunidad para tomar algo de distancia y mostrar al PRO como un espacio apegado a la transparencia aunque creen en la inocencia de Adorni. “La oposición se entusiasma pero no hay demasiada carne. Lo de Adorni no tiene entidad, así como está presentado hasta ahora no hay delito. Desde lo formal, va a zafar”, analizan en el círculo macrista. “Es un tema de la justicia, que investigue a fondo y determine responsabilidades”, se limitaron a decir desde un despacho de contacto permanente con el jefe PRO.

Sin embargo, el acto en Chaco tendrá un capítulo específico para la difícil situación económica que atraviesan las economías regionales a cargo de los técnicos de la Fundación Pensar. “Estamos ante una dinámica muy complicada. A la gente le falta efectivo, las economías regionales están todas complicadas. En Misiones por ejemplo todo lo que es té, madera, tabaco yerba y turismo está muy complicado porque estamos caros para la gente de afuera y para exportar”, describe un macrista histórico.

El 19 de marzo fue la última vez que Macri habló en medio del relanzamiento del PRO que planeó para este año. Allí, se plantó como el espacio necesario para lo que viene sin dejar de reconocerle logros a Javier Milei. “No venimos a cuestionar el rumbo, venimos a completarlo, somos el próximo paso. Siempre fuimos mejores constructores que destructores. Tenemos diferencias (con Milei) y las hemos expresado y las vamos a expresar cada vez que haga falta. Pero nuestra prioridad fue y va a ser el cambio", definió.