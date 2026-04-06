Horóscopo semanal del 2026: predicciones del 6 al 12 de abril 2026 y qué le espera a cada signo

El escenario astral entre el 6 y el 12 de abril combina impulso y depuración

La segunda semana de abril de 2026 llega con movimientos clave dentro de la astrología, marcando un escenario de decisiones, impulso y cierre de etapas. Este horóscopo semanal anticipa cómo impactarán estos cambios en cada signo, en un contexto donde la energía de Aries domina el clima astral.

El período del 6 al 12 de abril de 2026 está atravesado por una fuerte influencia de Aries, signo asociado al inicio, la acción y el liderazgo. Con el Sol aún en este signo y el ingreso de Marte el 9 de abril, se potencia la iniciativa y la necesidad de avanzar sin demasiadas vueltas.

Además, el cierre de la sombra post-retrógrada de Mercurio aporta claridad mental y comunicativa, mientras que la Luna en cuarto menguante del 10 de abril invita a soltar, depurar y cerrar asuntos pendientes. Este horóscopo refleja una semana ideal para reordenar prioridades y tomar decisiones con mayor firmeza.

Aries: impulso, liderazgo y decisiones

Aries atraviesa días de gran intensidad. La energía disponible favorece la acción, el inicio de proyectos y la recuperación del control en situaciones que venían estancadas. Sin embargo, el exceso de impulso puede generar roces si no se regula el tono en las interacciones. En el plano emocional, se recomienda priorizar el diálogo y evitar actitudes impositivas.

Tauro: orden interno y preparación

Tauro se beneficia al bajar el ritmo y enfocarse en organizar ideas y cerrar pendientes. Aunque el entorno empuje a actuar rápido, la clave estará en respetar los tiempos propios. El cuarto menguante favorece la limpieza mental y la planificación estratégica.

Géminis: claridad y comunicación

Géminis encuentra una mejora notable en el plano comunicativo. El fin de la influencia de Mercurio retrógrado aporta fluidez en conversaciones, acuerdos y decisiones. Se abre una etapa propicia para retomar temas pendientes y avanzar con mayor seguridad.

Cáncer: foco en metas y responsabilidades

Cáncer se enfrenta a una semana exigente, con énfasis en el trabajo y las metas personales. La energía ariana impulsa a tomar decisiones importantes y asumir responsabilidades. La ambición crece, pero también la presión, por lo que será clave administrar el estrés.

Leo: expansión y nuevas oportunidades

Leo recibe una energía favorable para expandirse. La semana impulsa viajes, estudios y nuevos proyectos. Marte en Aries refuerza la iniciativa y el deseo de salir de la rutina. Se trata de un momento ideal para apostar por cambios y mostrar ideas.

Virgo: revisión profunda y límites

Virgo entra en una etapa introspectiva. La semana invita a revisar vínculos, recursos y emociones profundas. El cuarto menguante ayuda a soltar cargas innecesarias. Se recomienda priorizar el bienestar emocional y establecer límites claros.

Libra: vínculos y definiciones

Libra mantiene el foco en las relaciones. Temas de equilibrio y reciprocidad siguen activos, con situaciones que requieren definiciones concretas. La influencia de Aries puede generar tensiones, pero también impulsa a tomar decisiones postergadas.

La energía ariana domina la escena, promoviendo iniciativa, liderazgo y acción concreta

Escorpio: productividad y organización

Escorpio experimenta una semana activa, ideal para avanzar en tareas y ordenar pendientes. La energía disponible favorece la eficiencia, aunque existe riesgo de saturación. La clave estará en priorizar y evitar la autoexigencia excesiva.

Sagitario: creatividad y disfrute

Sagitario se beneficia de una de las energías más fluidas del período. Se activan la creatividad, el deseo y la iniciativa en proyectos personales. La semana favorece el disfrute, el romance y la expresión auténtica.

Capricornio: estabilidad y decisiones internas

Capricornio pone el foco en el hogar y la seguridad personal. Las decisiones vinculadas a la estabilidad cobran protagonismo. Aunque la energía externa sea intensa, el cuarto menguante ayuda a cerrar etapas importantes.

Acuario: dinamismo y nuevas ideas

Acuario atraviesa días ágiles y productivos. La mejora en la comunicación favorece reuniones, acuerdos y aprendizaje. Es un buen momento para avanzar en proyectos intelectuales y resolver malentendidos.

Piscis: orden y confianza

Piscis comienza a sentir mayor claridad tras semanas de confusión. El cierre del ciclo de Mercurio permite ordenar pensamientos y decisiones. El enfoque se traslada a lo material, la autoestima y la valorización del propio esfuerzo dentro de este horóscopo semanal.