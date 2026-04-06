Corte Suprema EEUU allana el camino para desestimación del caso contra Steve Bannon, aliado de Trump

FOTO DE ARCHIVO: Steve Bannon, exasesor del presidente estadounidense Donald Trump, se declara culpable en un caso de fraude en Nueva York.

​La Corte Suprema de Estados Unidos allanó el lunes el camino para que el Departamento de Justicia proceda a la desestimación de una causa penal ‌en la que Steve Bannon, un ‌influyente aliado del presidente Donald Trump, fue condenado tras desobedecer una citación del Congreso.

Los magistrados anularon la decisión de un tribunal inferior de confirmar la condena de Bannon de 2022 por negarse a entregar documentos o a testificar ante una comisión del Congreso que investigaba el ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio por parte de seguidores de Trump.

El Departamento de Justicia de Trump, al instar a la ​Corte Suprema a anular ⁠la decisión del tribunal inferior, comunicó a los magistrados en los escritos judiciales ‌que ha determinado que la desestimación del caso de Bannon "redunda en ⁠interés de la justicia". El departamento ya había ⁠presentado una moción para desestimar el caso en primera instancia.

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Después de que la Corte Suprema denegara en junio de 2024 la solicitud de Bannon de permanecer fuera de prisión ⁠mientras se tramitaba su recurso, cumplió una condena de cuatro meses en ​un centro federal de baja seguridad en Danbury, Connecticut.

El Departamento ‌de Justicia se negó a hacer comentarios ‌el lunes.

La Corte Suprema, en una breve orden sin firmar, devolvió el caso ⁠al tribunal inferior para que lo reconsiderara "a la luz de la moción pendiente para desestimar la acusación".

Bannon fue declarado culpable por un jurado en Washington de dos cargos de desacato al Congreso por no proporcionar documentos ni testificar ante una comisión de ​la Cámara ‌de Representantes, liderada por los demócratas, que investigaba el asalto al Capitolio.

Los alborotadores habían intentado impedir la certificación por parte del Congreso de la victoria electoral del demócrata Joe Biden sobre Trump en la fallida campaña de reelección del republicano en 2020.

Bannon calificó la investigación de la comisión de ⁠la Cámara de Representantes y los cargos presentados contra él por el Departamento de Justicia durante la presidencia de Biden de motivados políticamente.

Bannon, de 72 años, fue asesor clave de la campaña presidencial de Trump en 2016 y su estratega jefe en la Casa Blanca en 2017, durante el primer mandato de Trump, antes de que se produjera una ruptura entre ambos que posteriormente se resolvió.

En la vista para dictar sentencia del caso, el fiscal ‌J.P. Cooney afirmó que Bannon decidió "burlarse del Congreso". Bannon "no está por encima de la ley, y eso es lo que hace que este caso sea importante", señaló.

Bannon salió de prisión una semana antes de la victoria de Trump sobre la demócrata Kamala Harris en las elecciones de 2024.

Bannon ayudó a articular el populismo de derecha "EEUU Primero" y la ‌oposición a la inmigración que ha contribuido a definir la presidencia de Trump. Ha desempeñado un papel fundamental en los medios de comunicación de derecha y ha promovido causas y candidatos ‌de derecha tanto en ⁠Estados Unidos como en el extranjero.

Según la comisión de la Cámara de Representantes, Bannon habló con Trump al menos dos veces el ​día antes del ataque del 6 de enero, asistió a una reunión de planificación en un hotel de Washington y dijo en su podcast que "mañana se va a desatar el infierno".

(Reportaje de John Kruzel; edición de Will Dunham, Editado en español por Juana Casas)