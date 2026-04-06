Existe desde 1855 y aún es un emblemático paraje de la ruta hacia la Costa Atlántica: la historia de Esquina de Crotto

La Esquina de Crotto tiene más de 150 años de historia.

Situado en el partido de Tordillo, en el sector centro-este de la provincia de Buenos Aires, el paraje Esquina de Crotto constituye un punto de referencia histórico ineludible de la llanura bonaerense. El asentamiento tuvo su origen formal en 1855 con la instalación de una posta y almacén de ramos generales.

Su denominación se vincula directamente con la figura de José Camilo Crotto, quien fuera gobernador de la provincia entre 1918 y 1921, además de un destacado dirigente de la Sociedad Rural Argentina y pieza fundamental en la fundación de la Unión Cívica, el movimiento que daría origen a la actual Unión Cívica Radical.

Durante gran parte del siglo XIX, este establecimiento funcionó como un refugio estratégico para los viajeros que transitaban el antiguo camino Del Tuyú, una huella rústica que conectaba la ciudad de Dolores con el puerto de General Lavalle. Dado que el trayecto demandaba varias jornadas de viaje, la posta cumplía la función vital de permitir el recambio de caballos de tiro y ofrecer alimento y alojamiento a quienes se desplazaban en carretas, diligencias, galeras o cumplían funciones de chasquis.

La estructura original de la pulpería, que durante tres generaciones fue administrada por la familia Daguerre, se localiza frente al destacamento policial en el lado sur de la actual rotonda carretera. El término "Esquina" en su nombre responde a una convención de la época para identificar a los boliches de campo situados en cruces o curvas de caminos.

Esquina de Crotto.

Aunque hacia el año 2014 el local ya no se encontraba en funcionamiento, la edificación permanece en pie como un testimonio arquitectónico de la época de las postas y el comercio rural. Hoy en día, el paraje no solo representa un vestigio del pasado del transporte en la provincia, sino que también funciona como un recordatorio del desarrollo político y social de la región.

Esquina de Crotto.

Dónde queda Esquina de Crotto

La ubicación estratégica de Esquina de Crotto lo sitúa en un punto clave del partido de Tordillo, reconocido por ser el municipio con menor densidad poblacional de la provincia de Buenos Aires. Geográficamente, el paraje se encuentra en una zona de proximidad inmediata a la bahía de Samborombón.

Su relevancia actual reside en encontrarse exactamente en la intersección de las rutas provinciales 11 y 63. Al tratarse de autovías de varios carriles, este cruce funciona como un nodo logístico fundamental donde confluye el flujo vehicular proveniente del norte de la provincia y la Capital Federal.

Debido a esta disposición vial, el paraje es un paso obligado para el turismo que se dirige hacia los principales balnearios de la costa atlántica. Todo el tráfico con destino a localidades como Pinamar, Villa Gesell y los distintos centros urbanos del partido de La Costa atraviesa este punto, consolidando su importancia como referencia geográfica y vial en la región.