Tiene 1200 habitantes y queda a pocas horas de CABA: el pueblito ideal para una escapada

O'Higgins es una localidad perfecta para una escapada.

O'Higgins se presenta como un destino ideal para quienes buscan una escapada express y un respiro absoluto de la vorágine urbana. Ubicada en el partido de Chacabuco, esta localidad bonaerense de aproximadamente 1200 habitantes ofrece la combinación perfecta entre historia ferroviaria y serenidad rural.

Se accede fácilmente a través de un camino asfaltado de 9 kilómetros que se desprende de la Ruta Nacional 7, situándose en un punto estratégico a mitad de camino entre las ciudades de Junín y Chacabuco. Uno de los mayores atractivos para el turista es su estación de tren, una joya inaugurada en 1886 que, a diferencia de muchos otros pueblos, se mantiene plenamente operativa.

Formando parte del ramal del Ferrocarril General San Martín, la estación conecta diariamente a Retiro con Junín, permitiendo que los visitantes lleguen disfrutando del ritmo pausado de las vías. Frente al edificio ferroviario, una antigua estación de servicio completa una postal detenida en el tiempo que invita a caminar y desconectar de los relojes.

A solo 3 kilómetros del casco urbano se encuentra Mariápolis Lía, una ciudadela fundada en 1968 por el Movimiento de los Focolares en lo que antiguamente fue un convento de los Capuchinos. Este espacio es un verdadero oasis de paz donde conviven personas de diversas nacionalidades y credos bajo un ideal de unidad.

Justo al lado, la estancia San Luis suma un valor paisajístico incalculable, contando con jardines diseñados por el célebre Carlos Thays, cuyas trazadas verdes son un refugio visual para cualquier amante de la naturaleza. Aunque hoy es un remanso de tranquilidad, el pueblo guarda en su memoria histórica haber sido, hacia fines de la década del 50, uno de los centros de estudio de la fiebre hemorrágica argentina, conocida regionalmente como el "mal de O'Higgins".

O'Higgins.

O'Higgins.

O'Higgins.

Este antecedente científico forma parte de la identidad local y del desarrollo de la medicina regional. Actualmente, lejos de aquellos tiempos de preocupación sanitaria, O'Higgins se consolida como un rincón de provincia donde el silencio, la arquitectura de principios de siglo y la calidez de su gente garantizan un fin de semana de renovación total.

Roque Pérez, otra opción bonaerense

Situado a unos 130 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Roque Pérez se presenta como un destino que conserva la estética y el ritmo de tiempos pasados. Enclavado en la llanura bonaerense, el pueblo propone una pausa en la rutina urbana a través de sus calles silenciosas, sus antiguos almacenes de campo y la presencia constante de la gastronomía regional.

El origen de la localidad se remonta a finales del siglo XIX con la expansión del ferrocarril, factor que impulsó el desarrollo de estancias y la consolidación de una identidad rural que permanece vigente. Actualmente, el lugar funciona como un punto de interés para quienes buscan cercanía con la historia y la naturaleza en un entorno sin artificios.