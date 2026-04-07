Luis Enrique dice que etiqueta de favorito del PSG no significa nada antes de partido ante Liverpool

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, ofrece una conferencia de prensa en el Campus PSG, Poissy, Francia.

El entrenador del Paris Saint-Germain, Luis Enrique, restó importancia a la etiqueta de favorito que tiene ‌su equipo de cara ‌al partido de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, que se disputará el miércoles en casa ante un Liverpool que atraviesa una mala racha.

El Liverpool, que marcha quinto en la Premier League, ha sufrido 15 derrotas en todas las ​competiciones esta temporada, ⁠su peor registro en una sola campaña desde que ‌perdió 18 partidos en la 2014-15. El ⁠PSG, por su parte, lidera ⁠la Ligue 1 y está bien posicionado para defender su título de la Liga de Campeones.

"Es difícil hablar del ⁠Liverpool", afirmó Luis Enrique a los medios el ​martes. "El entrenador del Liverpool, Arne Slot, habla ‌muy bien de ellos. Mi opinión ‌es que es el mismo equipo y, a ⁠la vez, un equipo diferente. Todo el mundo intenta averiguar quiénes son los favoritos, pero en este tipo de partidos eso no significa nada. Será duro ​para ambos ‌equipos".

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"Demostrar que seguimos en la lucha cada año y jugar contra el Liverpool siempre es algo positivo. Queremos llegar a las semifinales; sabemos lo difícil que será, pero estamos muy motivados", ⁠agregó.

El enfrentamiento es una repetición de la eliminatoria de octavos de la temporada pasada, cuando el PSG eliminó al Liverpool en los penales.

"El año pasado, todo el mundo decía que (el favorito) era el Liverpool, y pasó el PSG, comentó Luis Enrique.

En esta ocasión, el delantero del Liverpool Hugo Ekitike ‌se enfrentará a su antiguo club. El internacional francés de 23 años ha disfrutado de una impresionante primera temporada en Inglaterra, con 17 goles y seis asistencias en 43 partidos.

Ekitike pasó una breve temporada en el PSG entre ‌2023 y 2024, pero le costó mucho hacerse con minutos en una plantilla en la que figuraban Lionel Messi, Neymar ‌y Kylian ⁠Mbappé. "Tras marcharse de aquí, lo hizo muy bien en Alemania y en el Liverpool. Ahora ​es internacional y ha progresado mucho. Era muy joven cuando estuvo aquí; ha mejorado mucho", comentó Luis Enrique.

(Reportaje de Pearl Josephine Nazare en Bangalore; edición de Ed Osmond)