Tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul: un muerto y varios heridos

Este martes por la mañana, un tiroteo se produjo en las inmediaciones del consulado de Israel en Estambul, Turquía. El ataque armado en el barrio de Besiktas dejó un agresor abatido, dos sospechosos heridos y policías lesionados. En este marco, el consulado continúa cerrado ante la tensión internacional por el conflicto en Medio Oriente.

El hecho ocurrió en el barrio céntrico de Besiktas, una zona muy concurrida de la ciudad, lo que generó escenas de pánico entre transeúntes y comerciantes. Según las primeras informaciones oficiales, un atacante murió y otros dos resultaron heridos y detenidos tras el enfrentamiento con la policía turca. Además, dos policías sufrieron heridas leves mientras intentaban repeler la agresión.

Tiroteo frente al consulado de Israel en Estambul: un muerto y varios heridos

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En un primer momento, se especuló con la posibilidad de que el consulado fuera el objetivo directo del ataque. Sin embargo, las autoridades aclararon que el edificio estaba cerrado desde hacía más de dos años y no había personal israelí en su interior.

Por lo tanto, el operativo de seguridad se centró en neutralizar a los agresores y garantizar la protección de la zona. Testigos relataron que los atacantes llegaron en un vehículo, vestidos con ropa de camuflaje y portando armas largas, lo que evidencia una acción planificada.

En este marco, la policía desplegó unidades especiales y cerró calles cercanas al consulado, reforzando la vigilancia en otros puntos estratégicos de Estambul. Videos difundidos en redes sociales mostraron a agentes resguardándose mientras se escuchaban detonaciones, lo que refleja la intensidad del tiroteo.

Las razones del tiroteo

Aunque aún no se confirmó el móvil del ataque, el episodio ocurre en un contexto internacional marcado por la escalada bélica entre Israel e Irán, que ha tenido repercusiones en distintos países. En este marco, varias naciones han reforzado la seguridad en sedes diplomáticas israelíes ante posibles amenazas vinculadas a la guerra en Medio Oriente.

El gobierno turco anunció el inicio de una investigación para determinar si hubo planificación previa y si existieron fallas en los dispositivos de seguridad.

Por su parte, el gobierno israelí que lidera Benjamín Netanyahu sigue de cerca la evolución de los hechos y evalúa medidas adicionales para proteger a su personal diplomático en el exterior.

Cabe destacar que, según fuentes oficiales, “ningún diplomático israelí se encuentra actualmente en territorio turco”, lo que reduce la posibilidad de que el ataque haya tenido como objetivo directo a funcionarios israelíes. Finalmente, se espera que en las próximas horas las autoridades turcas brinden un informe oficial más detallado.