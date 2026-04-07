Por temor a una guerra nuclear, la oposición en EE.UU. pide remover a Trump

A pocas horas de cumplirse el límite de tiempo que dio Donald Trump para enviar un ataque masivo sobre Irán con el que destruirá "toda una civilización", más de 35 diputados demócratas exigen que sea invocada la enmienda 25, una herramienta del Congreso con la que se permitiría declarar no apto para el cargo a un mandatario en funciones.

Desde que Trump anunció que a las 21 (hora argentina) bombardeará Irán con todas sus fuerzas si no se compromete a reabrir el estrecho de Ormuz, un grupo de demócratas lo calificó como un "desquiciado" que cometerá "crímenes de guerra" y comenzó a pedir que sea destituido del cargo.

"Los estadounidenses deben considerar usar todas las herramientas a su alcance para detener al presidente y su guerra no autorizada, incluyendo la 25° Enmienda, el juicio político y las resoluciones sobre poderes de guerra. El mundo está observando y la historia lo recordará", escribió la demócrata Melanie Stansbury en su cuenta de X.

Por su lado, la demócrata Rashida Tlaib lo trató de "demente" y pidió su dimisión. "Tras bombardear una escuela y masacrar a niñas, el criminal de guerra en la Casa Blanca amenaza con un genocidio", escribió Tlaib.

En esa misma red social, su compañero de banca Mark Poca también solicitó la enmienda 25, apenas a cuatro horas de cumplirse el ultimátum. "Tras bombardear una escuela y masacrar a niñas, el criminal de guerra en la Casa Blanca amenaza con un genocidio", indicó en X.

Ilhan Omar también lo llamó un "lunático desquiciado" y le exigió a los republicanos que apoyen la medida para declararlo no apto para la Casa Blanca. "¿Cuándo será suficiente para que mis colegas republicanos tengan el valor de destituirlo de su cargo?", planteó.

Por otra parte, el senador demócrata Ed Markey se plegó al pedido y expresó que dará su aval a "cualquier vía para destituir a Donald Trump". "No podemos dejar a este hombre al mando de las armas nucleares de Estados Unidos, ya que amenaza con acabar con toda una civilización. Y el Congreso no debe financiar a esta administración irresponsable", escribió en X.

"Esta persona está extremadamente enferma. Cada republicano que se niegue a unirse a nosotros para votar en contra de esta guerra arbitraria y arbitraria será responsable de todas las consecuencias de lo que sea que esto signifique", consideró el senador demócrata Chuck Schumer, mientras que el diputado Hakeem Jeffries exigió: "Los republicanos deben poner fin a su lealtad casi sectaria a Donald Trump. Por el bien de la nación y del mundo libre".

Exrepublicanos, también contra Trump

Quienes sí se sumaron al repudio y pedido de destitución es la exrepresentante republicana Marjorie Taylor Greene. "¡Enmienda 25! Ni una sola bomba ha caído sobre Estados Unidos. No podemos destruir una civilización entera. Esto es maldad y locura", sostuvo en X.

En tanto, el exasesor republicano del Congreso le solicitó a sus excompañeros que apoyen la medida, que será "el único mecanismo" que se podría "ejecutar de inmediato". "Lo único que impide la aniquilación total de una civilización, o no, es que existan una docena o trece republicanos con carácter, alma, conciencia y la fortaleza para hacer lo que saben que es correcto", publicó.

Las probabilidades de que Trump deje el cargo

Pese a estos pedidos, las posibilidades de que se concrete su salida son bajas ya que los requisitos para proceder con la 25° enmienda son altos.

En primer lugar, el vicepresidente estadounidense James David Vance debe redactar una declaración en la que afirme que Trump no está en condiciones de dirigir el país, un documento que deberá ser acompañado por una mayoría de funcionarios del Gabinete nacional.

Luego, si esto prospera y el propio Trump no lo acepta, la última vía para declararlo insano es el Congreso, donde se deberá reunir una mayoría de dos tercios de la Cámara de Representantes que quieran destituirlo del cargo.