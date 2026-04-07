A los 76 años: brilló en la película Tootsie, Hollywood la considera una leyenda y una noticia impactante conmovió a sus fans

Dustin Hoffman y Jessica Lange en Tootsie.

La actriz Jessica Lange, leyenda de Hollywood y famosa por las películas Tootsie y King Kong, volverá a la serie American Horror Story en su temporada 13, luego de una ausencia de 8 años en la producción de Ryan Murphy que la presentó a una nueva generación de fans. El anuncio del regreso de Lange a uno de sus personajes más famosos en la popular serie de terror que revolucionó la televisión en la última década.

Desde el set de rodaje, llegaron varias imágenes del esperado regreso de la oscarizada actriz a la aplaudida antología de terror creada por Ryan Murphy y Brad Falchuck. Estas imágenes, publicadas por la productora de Murphy en Instagram, muestran a Lange de espaldas, ataviada con un elegante vestido azul y unos zapatos de tacón, contemplando un edificio por la ventana.

Todavía no se sabrá si la actriz retomará su personaje de Constance Langdon en American Horror Story: Coven -se especuló que la nueva temporada podría ser una continuación de la tercera entrega de la serie- o si será un nuevo personaje. Lange volverá a actuar con compañeros de elenco en entregas anteriores de AHS como Sarah Paulson, Evan Peters, Angela Bassett, Kathy Bates, Emma Roberts, Billie Lourd, Gabourry Sidibe y Leslie Grossman.

Por otra parte, la nueva entrega de la serie también marcara el reencuentro de Ariana Grande con Murphy y Falchuck, tras protagonizar en 2015 la serie de terror Scream Queens. El regreso de Jessica Lange -quien estuvo en las primeras 4 temporadas de American Horror Story y se fue de la serie tras haber cumplido un ciclo, para luego volver con una aparición especial en Apocalypse, la temporada 8- fue bien celebrado por todos los seguidores de la actriz, ya que hace años que la actriz empezó a espaciar sus trabajos en cine y televisión.

Las otras 2 series de Jessica Lange con Ryan Murphy

La popularidad que obtuvo Jessica Lange ante toda una camada de jóvenes que no fueron contemporáneos a su período de gloria en Hollywood le valió una relación de mucho afecto con Ryan Murphy, quien también la dirigió en las series Feud -donde interpretó a la diva Joan Crawford durante el rodaje del clásico What Ever Happened to Baby Jane?, con su rival escénica Bette Davis (Susan Sarandon)- y The Politician, cuyas dos temporadas pueden verse en Netflix.