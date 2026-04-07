Tecnología y atención integral: el CEMENURNK fortalece la lucha contra el cáncer en el territorio formoseño

El Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia Néstor Kirchner (CEMENURNK) de Formosa continúa posicionándose como un pilar fundamental en la atención oncológica en la provincia. Con la combinación entre tecnología de última generación y un abordaje integral que prioriza la calidad de vida de los pacientes, la salud pública dio un salto de calidad sin precedentes en la región.

"Se trata de un centro que lleva adelante tratamientos de alta complejidad", explicó a Espacios 92.5, el médico Gastón Benavídez. Allí, junto al médico Lucas Staringer destacaron que hoy la provincia cuenta con prestaciones que años atrás requerían derivaciones fuera del territorio quien precisó que actualmente se atienden entre 30 y 35 pacientes por día, en su mayoría formoseños

Entre las prácticas más relevantes, el profesional destacó la braquiterapia, un procedimiento de alta precisión que utiliza fuentes radiactivas para tratar tumores, especialmente en casos de cáncer de cuello uterino y de piel. Según indicó, el centro realiza entre cinco y ocho tratamientos semanales de este tipo.

La importancia de la pronta atención en la provincia

Por su parte, Staringer subrayó el avance en diagnóstico por imágenes a través del sistema PET-CT, una herramienta clave para la detección y seguimiento de distintos tipos de cáncer. "Ya se superaron los mil estudios realizados", señaló en el que se remarcó que esta tecnología permite evitar traslados y agilizar la atención.

El trabajo del CEMENURNK se articula con el sistema de salud público y privado, y recibió pacientes derivados de distintos servicios de oncología y garantiza un abordaje integral desde el ingreso. "Se busca integrar y resolver la demanda del paciente, y asegurar que todos reciban la misma calidad de atención", explicaron.

En ese sentido, destacaron que la atención no se limita a lo médico, ya que el centro cuenta con un área de bienestar y calidad de vida, integrada por nutricionistas y psicólogos que acompañan tanto a los pacientes como a sus familias. "No es solo una enfermedad del paciente, sino una situación que impacta en todo el entorno familiar", señalaron y subrayaron la importancia del acompañamiento emocional en cada etapa del tratamiento.

Calidad humana como eje

Uno de los aspectos más valorados del centro es la calidez en la atención. “Se escuchan comentarios muy positivos sobre el trato humano”, indicaron en referencia al compromiso del equipo profesional con cada caso.

De esta manera, el CEMENURNK no solo representa un avance significativo en infraestructura y tecnología sanitaria para la provincia, sino también un modelo de atención donde la cercanía, el respeto y la empatía son pilares fundamentales en la lucha contra el cáncer.