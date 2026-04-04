Formosa refuerza operativos de salud integral en comunidades originarias del interior formoseño

Con el fin de garantizar la salud pública a todos los formoseños, el Gobierno de Gildo Insfrán activó nuevos operativos de salud pública integral en comunidades originarias. A través del Ministerio de Desarrollo Humano, un equipo de salud realizó atención especializada en el paraje El Aibal Silencio, una zona rural wichi.

La atención se desarrollo en el establecimiento educativo provincial Nº 373, y estuvo a cargo del Hospital de Los Chiriguanos. El objetivo de la acción fue acentuar el monitoreo a la salud de los pobladores, brindando prestaciones que incluyeron atenciones médicas, controles de enfermería, entrega de medicamentos y la aplicación de vacunas para personas de todas las edades, priorizando los grupos vulnerables.

Además desde la provincia realizan acciones de acceso a agua segura y educación sanitaria y recomendaciones sobre prevención de enfermedades, alimentación saludable y cuidado general de la salud

Atención integral

Durante el operativo, los profesionales de la salud realizaron mediciones antropométricas de peso y talla, junto a una completa evaluación nutricional tanto en niños como en adultos. Asimismo, se dieron consejos para fomentar hábitos de cuidado.

El director del hospital, Andrés Esquivel, señaló que se trasladaron hasta la comunidad wichí El Aibal Silencio, ubicada a la orilla del Río Bermejo, a 45 kilómetros de la localidad. Ahí se brindó atenciones médicas a niños y adultos, así como controles de enfermería, como la toma de presión arterial, glucemia y signos vitales.

También, remarcó que la labor se intensificó en pacientes con factores de riesgo y diagnóstico de enfermedades crónicas y agregó que, al finalizar las consultas, se procedió a la entrega gratuita de los medicamentos necesarios para que cada paciente pueda dar cumplimiento estricto al tratamiento indicado.

Vacunación antigripal

En el marco de la campaña de vacunación antigripal, se llevó a cabo la actualización de los esquemas de inmunización de los pacientes. Para ello, el personal de salud hizo el chequeo de los carnets y posteriormente, se aplicaron las dosis faltantes de las vacunas que se encuentran incluidas dentro del calendario de vacunación vigente.

Desde los equipos sanitarios aseguraron que el foco de la vacunación estuvo centrada en los grupos de riesgo. Destacando la prevención antes del cambio de temporal y sobre todo enfocado en los grupos vulnerables como las niñas y niños, embarazadas y puérperas, y los adultos mayores.