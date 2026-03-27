Formosa destaca la organización de su sistema de salud basado en la atención primaria y el trabajo en red

Con un enfoque integral y un uso eficiente de los recursos, Formosa se diferencia de las políticas nacionales en salud implementadas por el gobierno de Javier Milei. Su sistema de salud pública se destaca por su organización en una red articulada de distintos niveles de complejidad, con especial énfasis en la atención primaria, considerada una de las principales fortalezas del Modelo Formoseño.

Según señalan desde el Gobierno provincial, la salud se concibe como un proceso de equilibrio bio-psico-espiritual y social, y no solo como la ausencia de enfermedad. Esto se contempla como derecho humano fundamental, en línea con los artículos 50 y 51 de la Constitución provincial.

El profesional de la salud detalló que la organización del sistema contempla una división territorial en áreas programáticas y distritos sanitarios, junto con una estructura organizada en niveles de complejidad creciente.

Cómo funcionan los diferentes niveles

El Tercer Nivel lo conforman los hospitales con derivación provincial, como el Hospital Central “Dr. Ramón Carrillo”, el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan Domingo Perón”, el Hospital de la Madre y la Mujer, el Hospital de la Madre y el Niño, el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada, entre otros efectores.

El Segundo Nivel está representado actualmente por un total de hospitales distritales ubicados en Capital y en las principales localidades del interior, como por ejemplo el Hospital Distrital N° 8 “Eva Perón” y los hospitales de Clorinda, Laguna Blanca, Pirané, El Colorado, Ibarreta, Las Lomitas, Ingeniero Juárez.

El primer nivel, tiene una más amplia distribución en todo el territorio, con una cantidad importante de centros de salud y hospitales de menor complejidad, emplazados en las diferentes áreas programáticas, en las colonias, parajes, comunidades, barrios. El primer nivel es la puerta de acceso a la salud pública de toda la población.

Siguiendo esta línea el profesional, se detalló que el 90% de los problemas de salud se resuelven en el primer nivel, con la atención de médicos generalistas y clínicos especialidades de vital importancia dentro de un sistema bien organizado. Una entrevista al paciente más un exhaustivo examen físico, permiten diagnósticos acertados, al igual que tratamientos correctos y oportunos.

Aprovechamiento estratégico de los recursos sanitarios

Según informaron especialistas, cuando un problema de salud no puede resolverse en el primer nivel, el paciente se deriva al segundo o tercer nivel. Esto explica por qué cada centro de salud u hospital cuenta con la infraestructura, recursos humanos, equipamiento e insumos necesarios para atender las distintas afecciones de acuerdo con su nivel de complejidad.

No todos los centros de salud y hospitales cuentan con todas las especialidades ni prestaciones, ya que la red está diseñada para derivar a los pacientes según la complejidad de cada caso.

En ese aspecto, la organización del sistema de salud provincial que permite la administración objetiva y equitativa de los recursos. Además, eso asegura las sustentabilidad y eficacia del sistema sanitario, incluso en momentos de crisis económica.