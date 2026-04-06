A un día del plazo final de Trump, Estados Unidos rechazó la última propuesta de Irán

A horas de que venza el ultimátum lanzado por Donald Trump, Estados Unidos desestimó este lunes la última propuesta presentada por Irán para poner fin a la guerra. El plan iraní, que planteaba un cierre definitivo del conflicto, fue considerado "insuficiente" por Washington, en un contexto de máxima tensión y amenazas de una escalada militar sin precedentes.

La Casa Blanca endureció su postura frente a Teherán y descartó la contrapropuesta que había sido enviada a través de canales diplomáticos indirectos. Según trascendió, el plan de Irán incluía diez puntos clave orientados a un final permanente del conflicto, pero no contemplaba un alto el fuego temporal, una condición que había sido impulsada desde Washington y sus aliados.

El propio Trump calificó la iniciativa como "significativa, pero insuficiente", y dejó en claro que no alcanza con gestos parciales en medio de una guerra que escala desde fines de febrero. La respuesta estadounidense llega en un momento crítico, marcado por negociaciones contrarreloj y contactos indirectos que involucran a varios actores regionales. Poco antes, había sido Irán quien rechazó una nueva propuesta de Estados Unidos.

Qué propone Irán: fin de la guerra y condiciones clave

La propuesta presentada por Teherán, según informó la agencia estatal IRNA, busca ir más allá de una tregua temporal y apunta a un cierre definitivo del conflicto.

Entre los principales puntos se destacan:

El fin total de las hostilidades en la región

Garantías para evitar una reanudación del conflicto

Un protocolo de paso seguro por el estratégico estrecho de Ormuz

El levantamiento de sanciones económicas

Desde Irán, la postura es clara: rechazan un alto el fuego que funcione como una pausa táctica para rearmarse. "No nos limitaremos a aceptar un alto el fuego", declaró Mojtaba Ferdousi Pour, jefe de la misión diplomática iraní en El Cairo, a The Associated Press. "Solo aceptamos el fin de la guerra con garantías de que no seremos atacados de nuevo".

El ultimátum de Trump

En paralelo al rechazo, Trump volvió a elevar el tono con advertencias directas contra el régimen iraní. El mandatario aseguró que Estados Unidos tiene la capacidad de destruir Irán “en una noche” si no se alcanza un acuerdo antes del plazo límite. "El país entero puede ser arrasado en una sola noche, y esa noche podría ser mañana mismo", afirmó el presidente, en declaraciones públicas desde Washington.

Además, lanzó una amenaza concreta sobre posibles ataques a infraestructura clave: puentes, centrales eléctricas y objetivos estratégicos que podrían dejar al país, según sus palabras, "en la Edad de Piedra". El ultimátum fijado por Washington vence este martes a las 20:00 (hora local), lo que deja una ventana mínima para cualquier avance diplomático.