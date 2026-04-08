Ley de Glaciares: el oficialismo avanza con la normativa mientras convocan a una movilización en contra

Preparan para hoy una movilización en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares en las inmediaciones del Congreso, que incluye una vigilia hasta el momento de la votación en la Cámara de Diputados.

Se convocó a una primera concentración para las 13:00 frente al Palacio Legislativo, en tanto que a las 17:00 está prevista una marcha desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso, con permanencia en la calle hasta que se realice la votación.

Durante la vigilia se realizará un festival artístico con músicos comprometidos con la causa en contra del avance contra la Ley de Glaciares.