El gobierno de Javier Milei inició la semana con la agenda política con un encuentro bilateral con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y una reunión clave de Gabinete en Casa Rosada. En paralelo, el Congreso se prepara para debatir proyectos impulsados por el oficialismo en medio de tensiones internas y denuncias que afectan al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. En tanto, profundizó su ataque a la prensa. Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Ley de Glaciares: el oficialismo avanza con la normativa mientras convocan a una movilización en contra
En VIVO - Actualizado hace 2 horas
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
Hace 2 horas
El oficialismo busca aprobar hoy los cambios a la Ley de Glaciares
El oficialismo intentará hoy la sanción definitiva en la Cámara de Diputados de los cambios pro mineros a la Ley de Glaciares.
De cara a la sesión de este miércoles desde las 15, La Libertad Avanza cuenta con el apoyo del PRO, la UCR, Innovación Federal, Elijo Catamarca y Producción y Trabajo, pero además sumará un puñado de votos de Unión por la Patria y de Provincias Unidas.
Hace 2 horas
Contra la reforma a la Ley de Glaciares: convocan a una movilización frente al Congreso
Preparan para hoy una movilización en rechazo a la reforma a la Ley de Glaciares en las inmediaciones del Congreso, que incluye una vigilia hasta el momento de la votación en la Cámara de Diputados.
Se convocó a una primera concentración para las 13:00 frente al Palacio Legislativo, en tanto que a las 17:00 está prevista una marcha desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hacia el Congreso, con permanencia en la calle hasta que se realice la votación.
Durante la vigilia se realizará un festival artístico con músicos comprometidos con la causa en contra del avance contra la Ley de Glaciares.
Hace 2 horas
Javier Milei recibe a Nahuel Gallo en la Casa Rosada
El presidente Javier Milei recibirá hoy en Casa Rosada al gendarme argentino Nahuel Gallo a poco más de un mes de su liberación.
El intercambio está programado para las 16:30, según confirmaron fuentes oficiales, y podría incluir la presencia de otros funcionarios.
Se trata del primer contacto con el mandatario tras su liberación, luego de permanecer 448 días privado de su libertad, que tuvo lugar el domingo 1° de marzo a raíz de las gestiones que llevó adelante de forma institucional la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Hace 3 horas
Hay dictamen de Ley de Glaciares y LLA apuesta a aprobarla el miércoles en Diputados
En el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, el dictamen del oficialismo obtuvo 37 firmas. Este miercoles se debatirá en la sesión especial. Representantes de gobiernos provinciales y de Nación expusieron en favor del expediente.
La Libertad Avanza (LLA) obtuvo el dictamen de mayoría para el proyecto de reforma de la ley de Glaciares y podrá ser tratada este miércoles en la sesión especial de Diputados. Representantes de las provincias mineras y del gobierno nacional expusieron en favor del expediente, que ya tiene sanción del Senado.
Hace 5 horas
$LIBRA: dieron de alta 10 teléfonos a nombre de Milei en un momento clave del escándalo
El 5 y 6 de abril de 2025, inmediatamente después del bloqueo de fondos en cuentas vinculadas a la criptoestafa, se dieron de alta 10 líneas telefónicas prepagas a nombre de Milei. El contacto que se dio para el alta de esos teléfonos fue el de Karina Milei. Para el querellante Martín Romeo se trató de una maniobra de encubrimiento.
El 5 y 6 de abril de 2025, inmediatamente después del bloqueo de fondos en cuentas vinculadas a la criptoestafa, se dieron de alta diez líneas telefónicas prepagas a nombre del presidente Javier Milei, según se desprende de lo que la empresa Telecom informó a la Justicia. El contacto que se dio para el alta de esos teléfonos fue el de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El dato surge de la presentación que realizaron en la causa $LIBRA el querellante Martín Romeo junto a su abogado Nicolás Oszust, el domingo por la noche, en el que requirieron a la Justicia 16 citaciones a indagatoria entre las que se cuenta la del jefe de Estado y su hermana; y genera todo tipo de suspicacias. Para los denunciantes, no hay dudas: “Constituye la prueba material de un protocolo de ‘higiene digital’ de Estado”. Es decir, que a su criterio con esta maniobra el Presidente y su hermana “buscaban, a todas luces, establecer canales de comunicación oscuros e irrastreables para evadir las inminentes intervenciones telefónicas que pudiera disponer la Justicia Federal”.
Hace 8 horas
$LIBRA: dieron de alta 10 teléfonos a nombre de Milei en un momento clave del escándalo
El 5 y 6 de abril de 2025, inmediatamente después del bloqueo de fondos en cuentas vinculadas a la criptoestafa, se dieron de alta 10 líneas telefónicas prepagas a nombre de Milei. El contacto que se dio para el alta de esos teléfonos fue el de Karina Milei. Para el querellante Martín Romeo se trató de una maniobra de encubrimiento.
Hace 9 horas
Privilegios para pocos y la UVA del pecado
El escándalo por los préstamos del Banco Nación revela la lógica de los créditos UVA: una cuota inicial tentadora, salarios que pierden contra la inflación y bancos blindados frente al riesgo. Exhibe, además, la doble moral libertaria: privilegios de casta y beneficios particulares con una entidad del Estado.
El anzuelo de los préstamos UVA es el inmenso déficit habitacional, el deseo de la casa propia y el alza de los alquileres.
Hace 9 horas
Posmileismo, la alternativa que busca forma ante el agotamiento libertario
La crisis múltiple que tiene al gobierno encerrado reactivó la discusión por la sucesión de Milei. Ni los que ganan están tranquilos y el establishment alienta alternativas que preserven el corazón del modelo. Kicillof, Monzó y el debate horizontal en el peronismo.
Hace 12 horas
El Frigorífico General Pico entró en concurso de acreedores
El salvataje del frigorífico fracasó por la falta de acuerdo con un accionista y un acreedor clave.
Histórico frigorífico se presentó en concurso de acreedores.
Hace 13 horas
Declaró el ex dueño del departamento de Adorni: cuándo y por cuánto lo vendió
Hugo Morales dio detalles de cómo fue la venta de uno de los departamentos de Adorni. Este miércoles declarará una escribana y el jueves una de las mujeres que aportó dinero para su compra.
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Cierra una histórica librería porteña y liquida todo
El lugar durante más de 40 años se destacó por la compra y venta de libros usados pero al igual que muchas otros locales del sector bajó sus persianas.
Cerró una histórica librería y liquida todo.
Hace 14 horas
Bullrich quiere romper el cerco de Karina: calle, imagen alta y el sueño de la vice
En el entorno de la senadora comparan la lógica libertaria con un sistema de sumisión total y denuncian operaciones para desgastarla. El refugio en el contacto directo con la gente y la apuesta a ser la sucesora natural de Milei pese a la desconfianza de la hermana del Presidente.
Hace 14 horas
El pueblo no puede comprar leche: el consumo de lácteos se derrumbó casi 8% en febrero
El consumo de lácteos cayó en febrero en medio del ascenso de la inflación y la baja de salarios, reflejando el impacto de la crisis económica en los hogares con un producto de extrema sensibilidad.
Hace 15 horas
La insólita declaración jurada del troll que le debe casi U$S 80.000 al Banco Nación
Se siguen conociendo nombres dentro del escándalo de los funcionarios y diputados del gobierno de Javier Milei que solicitaron préstamos millonarios al Banco Nación.
La declaración jurada del tuitero que pidió un préstamo millonario al Banco Nación.
Hace 15 horas
Hay dictamen de Ley de Glaciares y LLA apuesta a aprobarla el miércoles en Diputados
En el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Asuntos Constitucionales, el dictamen del oficialismo obtuvo 37 firmas. Este miercoles se debatirá en la sesión especial. Representantes de gobiernos provinciales y de Nación expusieron en favor del expediente.
Hace 15 horas
La Justicia citó a declarar a las cuatro mujeres acreedoras de los créditos de Adorni
Las mujeres fueron citadas este jueves y el próximo lunes. Este miércoles también declarará la escribana que participó de las transacciones.
Hace 16 horas
Milei aprovecha la crisis en la Corte y la Procuración y debate nuevos nombres
La reunión secreta de Milei con Lorenzetti. El compromiso de Mahiques con Rosatti. El equilibrio de Rosenkrantz. Y vuelve a sonar Lijo.
Hace 16 horas
Paro en el Servicio Meteorológico: hasta los vuelos pueden correr peligro por el ajuste
Los trabajadores se declararon en estado de alerta por 240 despidos y el cierre de 40 estaciones de obervación por el ajuste del Gobierno. Denuncian que funciones básicas se van a ver afectadas en caso de que siga adelante con el plan.
Hace 17 horas
Carrió, durísima con Karina Milei: "Tiene una oscuridad terrible"
La exdiputada fulminó a la hermana del Presidente por estar rodeada de "la peor casta" del país y afirmó que el caso $Libra fue un caso de corrupción.