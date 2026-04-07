Irán atacó complejo petroquímico saudí de Jubail: Guardia Revolucionaria

Humo y llamas se elevan desde la dirección de un complejo industrial en Jubail, Arabia Saudita, en esta captura de pantalla tomada de un video en las redes sociales.

Irán ​atacó el complejo petroquímico de Jubail, en Arabia Saudita, el corazón del sector energético ‌de transformación del ‌reino y sede de empresas conjuntas valoradas en miles de millones de dólares, según informó el martes el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

Jubail, una extensa ciudad industrial, alberga enormes empresas conjuntas entre el gigante petrolero ​respaldado por ⁠el Estado, Saudi Aramco, y su filial ‌petroquímica SABIC, y las grandes empresas ⁠energéticas occidentales.

El CGRI afirmó que ⁠los ataques fueron "una respuesta a los crímenes del enemigo en la agresión contra las plantas petroquímicas ⁠de Asaluyeh (en Irán)", que, según se informó, ​fueron alcanzadas por varias explosiones ‌durante la noche.

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No quedó claro ‌de inmediato qué instalación o instalaciones fueron ⁠alcanzadas en Arabia Saudita. Imágenes de video verificadas por Reuters mostraban humo y llamas elevándose desde la dirección de Jubail.

El CGRI ​afirmó en ‌un comunicado que "atacó de forma eficaz con misiles de medio alcance y varios drones suicidas" el complejo de Sadara, una empresa conjunta de 20.000 millones de ⁠dólares entre Aramco y Dow que fue cerrada la semana pasada, y otras instalaciones en Jubail, incluida una perteneciente a ExxonMobil.

Asimismo, afirmó que atacó una instalación petroquímica en la cercana Juaymah. Sin embargo, indicó que era propiedad de Chevron Phillips y ‌la empresa no parece tener nada allí, sino más bien en Jubail.

El Ministerio de Defensa saudí indicó antes que las defensas aéreas interceptaron y destruyeron siete misiles balísticos lanzados hacia la región ‌oriental del reino, añadiendo que los restos de los misiles interceptados cayeron cerca de instalaciones energéticas.

Aramco se ‌negó a ⁠comentar los supuestos ataques en Jubail y Juaymah. La oficina de comunicación ​del Gobierno saudí y SABIC no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de Reuters.

Con información de Reuters