Arbeloa espera reacción del Real Madrid en Liga de Campeones ante Bayern, tras tropiezo en LaLiga

Imagen de archivo del entrenador del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, antes del partido de LaLiga española ante el Atlético de Madrid, en el estadio Santiago Bernabéu, Madrid, España.

El entrenador del ​Real Madrid, Álvaro Arbeloa, espera que su equipo esté a la altura de las circunstancias cuando reciba al Bayern de Múnich en el partido ‌de ida de los cuartos ‌de final de la Liga de Campeones, que se disputará el martes en el Bernabéu, con el objetivo de recuperarse de una dura derrota en LaLiga española.

Las esperanzas del Real Madrid de ganar el torneo local sufrieron un revés el sábado, tras caer por 2-1 a domicilio ante el Mallorca, que se encuentra en puestos de descenso, lo que les deja a siete puntos del líder, el ​Fútbol Club Barcelona, en ⁠la clasificación.

"Les dije que no había tiempo en pensar en lo que había ‌pasado y en lo que pensamos es en ganar mañana", declaró ⁠Arbeloa a los medios el lunes.

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El equipo "merengue" ⁠se enfrentará a una dura prueba contra el Bayern de Vincent Kompany, que lidera la Bundesliga con nueve puntos de ventaja y terminó segundo en la fase de ⁠grupos de la Liga de Campeones, con una sola derrota.

En relación ​a la escuadra alemana, Arbeloa destacó su carácter "agresivo en la ‌fase defensiva, no tienen miedo, son valientes, ‌se emparejan muchísimo, repliegan a una velocidad tremenda, con intensidad, con el ⁠ritmo que le ponen. Me parece un equipo muy completo y con muchas armas para hacer daño. Con capacidad de hacer muchos goles y con una defensa en la que se implican todos".

No obstante, señaló que el Madrid "ha dado siempre ​la cara ‌ante grandes rivales" y se mostró seguro de que "vamos a vivir una gran noche como ante el City". El equipo blanco se clasificó con facilidad para los cuartos de final tras imponerse por un contundente 5-1 en el global de la eliminatoria al Manchester City.

Por su parte, el ⁠delantero brasileño Vinicius Jr. reiteró su deseo de seguir en el Real Madrid, ahora que se acerca a su último año de contrato y ha tenido una temporada con altibajos, tras pasar 16 partidos sin marcar a principios de temporada y recibir abucheos de parte del público en el Bernabéu.

Desde entonces, Vinicius ha recuperado su mejor forma, marcando 17 goles y dando 13 asistencias en 44 partidos en todas las competiciones ‌esta temporada. Desde su llegada al Real Madrid en 2018, el jugador de 25 años ha levantado dos trofeos de la Liga de Campeones y ha ganado LaLiga en tres ocasiones, además de otros títulos importantes.

"Ojalá pueda seguir muchos años, sabemos lo que queremos todos y en el momento correcto haremos la renovación. Estoy muy tranquilo porque ‌tengo la confianza del presidente, estoy feliz aquí y quiero seguir muchos años", indicó.

Vinicius afirmó que ha sido una experiencia de aprendizaje tras un periodo turbulento en el club, ‌que incluyó la destitución ⁠del entrenador Xabi Alonso tras siete meses al frente del equipo, en medio de rumores de tensiones internas.

"La etapa con Xabi ​ha sido un momento de aprendizaje, he mejorado como persona. No pude conectar con él, pero con Arbeloa tengo una gran conexión y me ha dado una gran confianza", añadió.

Con información de Reuters