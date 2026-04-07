Héroe del fútbol sueco Lundgren se perderá el Mundial tras romperse el tendón de Aquiles

Imagen de archivo del seleccionador de Suecia, Graham Potter, abrazando a Gustav Lundgren en un partido de clasificación para el Mundial ante Eslovenia, en el Strawberry Arena, Estocolmo, Suecia.

​Menos de una semana después de desempeñar un papel clave en el gol que ‌clasificó en el ‌último suspiro a Suecia para el Mundial, los sueños de Gustav Lundgren de jugar en la fase final se hicieron añicos tras romperse el tendón de Aquiles mientras calentaba para su primer partido de liga de la ​temporada el lunes.

Lundgren, ⁠cuya incursión por la derecha y hacia ‌el área facilitó a Viktor Gyokeres ⁠el gol de la ⁠victoria de Suecia en el minuto 88 en una emocionante victoria por 3-2 en la repesca ⁠contra Polonia, deberá enfrentarse ahora a una ​operación y a la posterior ‌rehabilitación, en lugar de ‌a los partidos de la fase de grupos ⁠del Mundial contra Túnez, Países Bajos y Japón.

"Estoy un poco en estado de shock. Aún no he entendido realmente qué ha ​pasado ni ‌qué significa", dijo a los medios al salir del estadio con muletas. "Todo apunta a que el tendón de Aquiles se ha roto. Será una baja bastante ⁠larga; esta temporada está más o menos acabada".

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De desarrollo tardío, el extremo del GAIS, de 30 años, jugaba en la tercera división del fútbol sueco tan recientemente como en 2022, y pocos habrían apostado por que fuera convocado para la selección ‌sueca de Graham Potter tres años después.

Su decepción por perderse el torneo era palpable mientras hablaba con los periodistas en Gotemburgo tras la derrota por 1-0 de su club en el primer ‌partido de liga contra el Djurgården.

"(Formar parte de la selección para el Mundial) no era algo ‌que diera por ⁠sentado (...) pero es triste no darse la oportunidad de estar allí y ​tener esa posibilidad. Probablemente me llevará unos días asimilar lo que ha pasado", afirmó.

Con información de Reuters