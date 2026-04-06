Tenía 86 años: el periodismo despide a una leyenda que marcó una época.

El mundo del periodismo lamenta una enorme pérdida. Diego Carcedo, histórico exdirector de Radio Nacional de España (RNE) y marido de la también periodista Cristina García Ramos, falleció el domingo en la ciudad de Madrid a los 86 años de edad.

La Asociación de Prensa de Oviedo confirmó la triste noticia a los medios de comunicación. En la actualidad, el reconocido autor presidía la sección española de la Asociación de Periodistas Europeos (APE), un rol clave para la profesión.

Nacido en la localidad de Cangas de Onís, Asturias, el 24 de marzo de 1940, la figura forjó una carrera en diversas plataformas. Si bien inició su recorrido laboral en la prensa escrita, pronto descubrió su verdadera vocación en la radio y la televisión. Durante años, se desempeñó como corresponsal en el extranjero para Televisión Española (TVE), donde luego asumió la dirección general de informativos. Su etapa de mayor exposición ocurrió entre 1991 y 1996, cuando ocupó el cargo de máximo responsable de RNE.

Su enorme legado en los medios

Entre 1996 y 2007, integró el consejo de administración de RTVE. Tiempo después, en 2018, presidió el comité de expertos encargado de proponer a los nuevos miembros de ese mismo directorio y hasta compitió formalmente por la presidencia de la Academia de Televisión.

Tenía 86 años: el periodismo despide a una leyenda que marcó una época.

En paralelo a su trabajo diario en las noticias, el cronista cosechó múltiples galardones por su excelencia profesional. Entre sus reconocimientos más destacados figuran el Premio Cirilo Rodríguez en 1985, la Antena de Oro extraordinaria en 1992 y el Premio APEI de la Asociación Profesional de Informadores de Radio y Televisión en 1996. Además, volcó su conocimiento en libros de gran impacto como "Fusiles y claveles" y "Entre bestias y héroes", obra que le valió el prestigioso Premio Espasa de Ensayo.