A pesar del respaldo de Sadir a Milei, denuncian que Nación no envía vacunas antigripales: "Desidia"

Pese a que el gobernador Carlos Sadir apoya las reformas estructurales del presidente Javier Milei, el libertario no refuerza las políticas de prevención sanitaria de la provincia de Jujuy. El diputado provincial y vicepresidente primero de la Legislatura, Mario Fiad, cuestionó al Gobierno Nacional al remarcar que “la señal más alarmante de esta desidia es la falta de vacunas antigripales en los centros de salud de todo el país”.

Si bien el Gobierno adelantó la campaña antigripal 2026 para "contrarrestar el avance de la variante H3N2", desde la Legislatura jujeña aseguran que no se están garantizando los insumos básicos para afrontar la temporada de gripe. Según indicó Fiad, esta decisión complica el trabajo en territorio y retrasa acciones clave en materia epidemiológica.

Según planteó el legislador, en distintos puntos del país se registra una falta de vacunas que impacta directamente en la prevención sanitaria. “La salud es un gasto prescindible”, sostuvo. En ese marco, advirtió que la provincia enfrenta un escenario de vulnerabilidad. “Dejó al descubierto su faceta más cruda, materializada en la desatención deliberada de la salud pública”, aseguró en declaraciones para Todo Jujuy.

Asimismo, vinculó la situación con las decisiones de ajuste a nivel nacional y señaló que la salud pública dejó de ocupar un lugar prioritario dentro de la gestión, ya que "se están desatendiendo aspectos fundamentales en prevención”.

El legislador advirtió que el impacto es mayor en los sectores más vulnerables, como adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas, quienes dependen en gran medida del sistema público de salud. La campaña normalmente se realiza en el mes de abril, pero la variante K de la gripe H3N2 encendió las alarmas de los principales organismos de salud del país.

Quiénes deben vacunarse ante la gripe H3N2

Como en toda enfermedad, existen grupos de riesgo que deben recibir la vacuna en la primera etapa.

Bebés de entre 6 y 24 meses de edad : deben recibir dos dosis separadas con 4 semanas de diferencia. Salvo que hayan recibido una primera dosis antes. En ese caso, ahora deberán darse una sola vacuna.



: deben recibir dos dosis separadas con 4 semanas de diferencia. Salvo que hayan recibido una primera dosis antes. En ese caso, ahora deberán darse una sola vacuna. Embarazadas y puérperas : las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna antigripal en cualquiera de los 9 meses de la gestación. En tanto, es recomendable que las segundas lo hagan 10 días luego del parto.

: las mujeres embarazadas pueden recibir la vacuna antigripal en cualquiera de los 9 meses de la gestación. En tanto, es recomendable que las segundas lo hagan 10 días luego del parto. Personas de 65 años en adelante : con una dosis anual es suficiente.



: con una dosis anual es suficiente. Personas de entre 2 y 64 con factores de riesgo: también es una dosis anual y deben presentar la documentación que acredite que tienen una enfermedad de riesgo.



también es una dosis anual y deben presentar la documentación que acredite que tienen una enfermedad de riesgo. Personas de salud y estratégico: una dosis anual.

Cuáles son los principales síntomas de la gripe H3N2

Como en casi toda gripe es importante prestar atención a los siguientes síntomas: