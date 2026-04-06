Murió Majid Khademi, el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní, tras un ataque de EE.UU e Israel

Murió el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní tras un ataque

El general Majid Khademi, jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, murió en un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en Teherán. Se trata de una nueva muerte para el régimen iraní en medio del conflicto iniciado a fines de febrero.

El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) confirmó este lunes la muerte de su jefe de inteligencia, Majid Khademi, en un ataque aéreo atribuido a Estados Unidos e Israel. Se trata de una nueva muerte para el régimen iraní en medio del conflicto iniciado a fines de febrero.

Según el comunicado oficial, Khademi “cayó mártir en el criminal ataque terrorista perpetrado por el enemigo estadounidense-sionista en la madrugada de hoy”. El organismo lo describió como un general “poderoso y culto”, que había protegido con “sinceridad y valentía” a la República Islámica desde la Revolución de 1979.

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Khademi había asumido el cargo en junio de 2025, tras la muerte de su predecesor, Mohammad Kazemi, también en un ataque israelí durante la guerra de 12 días. Se trata de una nueva muerte para el régimen iraní en medio del conflicto iniciado a fines de febrero.

Murió el jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria iraní tras un ataque

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron la operación y señalaron que el objetivo fue abatido en Teherán durante la noche. El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que Khademi era una de las tres figuras de mayor jerarquía dentro de la estructura de mando iraní. Katz agregó que la operación representa “otro duro golpe” para la Guardia Revolucionaria, debilitando su capacidad de inteligencia y seguridad.

Conflicto en Medio Oriente

El ataque se enmarca en la ofensiva iniciada el 28 de febrero, cuando Israel y Estados Unidos lanzaron bombardeos conjuntos contra Teherán y otras ciudades iraníes. En esa primera ofensiva murió el líder supremo Ali Jamenei, junto a altos mandos militares y civiles, lo que marcó un punto de inflexión en el conflicto.

Desde entonces, Irán respondió con oleadas de misiles y drones contra Israel y bases estadounidenses en Medio Oriente, intensificando la escalada bélica. La cúpula militar iraní fue diezmada en los últimos meses, con la muerte del comandante en jefe Mohammad Pakpur y del jefe de Estado Mayor Abdorrahim Musaví.

Las autoridades iraníes informaron que la ofensiva dejó más de 2.000 muertos en el país, incluidos 216 menores de edad, según cifras oficiales. En paralelo, medios israelíes destacan que la eliminación de Khademi debilita la coordinación de operaciones de inteligencia iraníes en la región. Analistas internacionales señalan que la sucesión de muertes en la cúpula iraní genera un vacío de liderazgo que podría afectar la capacidad de respuesta del régimen.