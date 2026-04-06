Boca se relame por la fortuna que le dejará el pase del Colo Barco a Chelsea

Boca se relame por la fortuna que le dejaría el pase del Colo Barco a Chelsea (foto: Racing de Estrasburgo).

Boca Juniors se relame por la fortuna que le dejará el pase de Valentín "Colo" Barco desde Racing de Estrasburgo de Francia hacia Chelsea de Inglaterra. El mediocampista de 21 años, que lucha por ir al Mundial 2026 con la Selección Argentina, volverá a aportarle dinero a las arcas del club que lo formó desde las divisiones inferiores. De hecho, ya lo había vendido a Brighton por los 10 millones de euros de la cláusula de rescisión en enero del 2024.

El mecanismo de solidaridad establecido por la FIFA resulta fundamental en este tipo de ocasiones, a pesar de que el futbolista se marchó del "Xeneize" hace ya más de dos temporadas. Por lo tanto, le corresponderá a la institución de La Ribera el 3% del monto final de la transferencia, que se realizará por aproximadamente 25 millones de euros. De esta manera, al cuadro "azul y oro" le ingresarán unos 750.000 euros, es decir casi un millón de dólares.

Por qué Boca cobrará casi un millón de dólares por el pase del Colo Barco a Chelsea

El mecanismo de solidaridad de la FIFA se trata de una compensación económica del 5% del valor de un traspaso internacional, pagada por el club adquirente, a los clubes que formaron al jugador entre los 12 y 23 años, como es el caso. Se aplica cuando se da una transferencia definitiva entre equipos que son de distintas asociaciones, lo que también ocurre aquí, ya que el joven zurdo pasaría de una entidad de Francia a una de Inglaterra (ambas pertenecen al mismo grupo económico).

Sin embargo, cabe aclarar que a medida que transcurren los años, varía el monto compensatorio:

0,25% del valor total del traspaso por cada año que el jugador pasó en el club entre los 12 y 15 de edad.

0,5% del valor total del traspaso por cada año que el jugador pasó en el club entre los 16 y 23 de edad.

Como Barco estuvo en Boca entre los 12 y los 19 años, al "Xeneize" le corresponde un monto que rondará el 3% del precio de la transferencia. El talentoso futbolista, que pasó de jugar lateral izquierdo a ser volante en el Viejo Continente, tiene 21 años. Por ende, además del "Xeneize", que se llevará la mayor parte de este porcentaje, también Brighton, Sevilla (sus excuadros) y Racing de Estrasburgo cobrarán un pequeño monto.

Mientras tanto, el protagonista pretende un lugar entre los 26 de Lionel Scaloni que irán a la Copa del Mundo con la "Albiceleste". Para que su gran sueño se concrete, deberá vencer en la pulseada a jugadores como Giovani Lo Celso y Franco Mastantuono, entre otros.

El Colo Barco se fue mal de Boca, pero le dejó diez millones de euros en sus arcas.

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