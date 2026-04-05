Colapinto hará una exhibición este mes en Buenos Aires.

Desde su irrupción en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Italia 2024 de la mano de Williams, Franco Colapinto ha marcado claramente su identidad con la pertenencia a la Argentina y a Boca Juniors. Tan solo este año, el pilarense apareció por el paddock o por los aeropuertos con los colores del cuadro "Xeneize", sea por la camiseta, una gorra o el piluso, aunque pocas veces ha sido correspondido por parte del equipo de La Ribera.

De hecho, apenas hubo interacciones del piloto argentino con el club dirigido por Juan Román Riquelme desde su ingreso en la máxima categoría, con apenas un posteo de Boca cuando fue confirmado como piloto titular de Alpine. “A uno de los nuestros, el mayor de los éxitos”, habían escrito en las redes sociales del club a finales del año pasado, cuando se disputaba el GP de Brasil en Interlagos.

En este contexto, un hincha alzó la voz en un podcast apuntando contra la dirigencia bostera por no haber aprovechado la presencia de Colapinto en la F1 para hacer algún acuerdo comercial. “Viene Franco Colapinto a correr una exhibición. Yo no puedo creer todavía cómo Boca Juniors no hace absolutamente ninguna acción con este tipo”, comenzó Gustav Salvestrini en PicadoTV.

“Boca, teniendo este tipo que es fanático, no haga ninguna acción de marketing”, continuó el comunicador, que pidió a la dirección o gerencia de marketing del club que se contacte con el pilarense para llegar a una acción promocional. “Que corra con un sticker en el casco… hay que hacer algo ya”, remarcó Salvestrini, algo que fue escuchado por Colapinto, que dejó su rastro en uno de los recortes que circularon en las redes.

Y es que Franco dejó su like en uno de los videos publicados por el canal de streaming en su cuenta de Instagram, algo que no pasó desapercibido para los fanáticos, que también exigen un acuerdo con el club. Incluso Aníbal Colapinto, el padre del piloto de Alpine, dejó su like demostrando que esperan llegar a tener una colaboración con Boca.

Colapinto ya es reconocido por su amor por Boca.

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

El conflicto en Irán hizo que la Fórmula 1 se viera obligada a cancelar las fechas que iban a disputarse en Oriente Medio debido a que Baréin y Arabia Saudita están en zona de peligro. Por ello, la siguiente fecha será recién del 1.º al 3 de mayo con el Gran Premio de Miami en el Autódromo Internacional de Miami, donde se disputará la segunda sprint del año.