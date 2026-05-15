Son argentinos y hacen anteojos con botellas recicladas para salvar el Río de La Plata: cómo es la innovadora propuesta ecológica

Bonding es una marca argentina de anteojos hechos con material reciclado.

En el marco del Día Mundial del Reciclaje, que se celebra todos los 17 de mayo, resulta interesante destacar el trabajo de Bonding, una marca que hace anteojos 100% ecológicos, a partir de tan solo una botella de plástico de 1.5 litros. "La motivación del proyecto nació luego de ver las costas del río en San Isidro contaminadas con materiales plásticos", explica Martín Centeno, CEO de Bonding Eyewear.

"Al profundizar sobre el tema y la desidia detrás de ello, conocimos los datos detrás de esta triste realidad", relata el empresario, quien compartió datos escalofriantes en términos ambientales: "Argentina genera diariamente 45.000 toneladas de basura y cuenta con más de 5.000 basurales a cielo abierto saturados de plástico. Por otro lado, cada ciudadano consume 42.7 kilos de plástico al año, garantizando un flujo constante y masivo de materia prima local descartado".

La marca argentina Bonding Eyewear hace anteojos a partir de botellas de plástico.

Como si esto fuera poco, Centeno explica que "estos desechos ahogan los ecosistemas locales, fragmentándose en micro plásticos tóxicos que amenazan la fauna y contaminan el agua de forma irreversible". Es de la necesidad de hacer algo que nació la idea de Bonding: "Bonding Eyewear lleva procesados casi 100.000 kilos de plástico sabiendo y comunicando a su comunidad que se ha contribuido a ser parte de la solución del problema, no solamente por la concientización sino porque esos kilos, hoy, son anteojos que se usan".

Cómo son los anteojos hechos con botellas de Bonding

Sobre los productos de Bonding, su CEO comenta que desde la empresa se dedican a "producir anteojos de sol y de receta sustentables fabricados en Argentina principalmente con plástico recuperado del Río de la Plata y residuos domiciliarios, promoviendo la economía circular".

Son argentinos y hacen anteojos con botellas recicladas para salvar el Río de La Plata: cómo es la innovadora propuesta ecológica

Ahora bien, sobre el material con el que son fabricado los armazones, Centeno explica que "son de alta calidad y se combinan con la sustentabilidad. Además del uso para protección del sol con cristales 400UV, pueden calibrarse con los cristales que el medico oftalmólogo recete al paciente. También hay modelos con formatos envolventes para actividades al aire libre y terminaciones modernas alineadas con las tendencias de moda actual", detalla.

Lo mejor de todo es que, la empresa ofrece una experiencia enfocada en la conciencia ambiental no solo con sus anteojos, sino también en el pago de los mismos: "El programa 'pagá con plástico' permite que cualquier persona lleve sus residuos domiciliarios y los canjee por descuentos en la compra de sus anteojos", en este sentido, Centeno agrega que "por cada kilo de plástico entregado, el cliente acumula un 2% de descuento, con un tope máximo del 70% al alcanzar los 35 kilos. De esa manera, los plásticos de nuestros clientes terminan convirtiéndose en sus nuevos anteojos", cierra.