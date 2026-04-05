Ajuste en educación: docentes jujeños denuncian descuentos "desmesurados y violentos" de Sadir

El conflicto entre el sector docente jujeño y el gobierno de Carlos Sadir sigue escalando. El inicio del cronograma de pagos de los haberes de marzo generó un fuerte malestar luego de que muchos maestros sufrieran descuentos en sus sueldos correspondientes a los días de paro realizados en las últimas semanas. La secretaria general del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems), Mercedes Sosa, calificó estos recortes como "desmesurados y violentos".

El gobernador Sadir había declarado que la mesa paritaria se encuentra abierta, por lo que no comprendía la decisión del gremio de parar. "Había una mesa técnica que se está hablando y negociando, y en el medio de eso. hacen paro, parece que no es lo correcto", declaró a medios locales. Además, ratificó la decisión de aplicar reducciones por los días no trabajados, al sostener que "obviamente que se descontara el día", en una señal de endurecimiento frente a las protestas sindicales.

Con la materialización de esa promesa de ajuste, autoridades del Cedems declararon el estado de alerta y expresaron su "profunda indignación" ante lo que consideran un incumplimiento por parte del Ejecutivo provincial.

Sos señaló que el gremio pudo constatar la aplicación de los descuentos y remarcó que los mismos corresponden a una jornada de huelga en adhesión a una medida de fuerza nacional. "Podemos acreditar que hubo descuentos. Fue por el día de huelga al que adherimos contra la reforma laboral. La única promesa que cumplió el Gobierno provincial fue descontar y castigar a los docentes", cuestionó en declaraciones para El Tribuno de Jujuy.

En ese sentido, sostuvo que desde el Ejecutivo se busca "disciplinar" a los trabajadores de la educación por ejercer un derecho constitucional. La titular del Cedems adelantó que el gremio continuará con las protestas y evaluará nuevos planes de lucha en las próximas asambleas. "Vamos a seguir protestando porque necesitamos un salario digno. Estas son medidas extremas, pero no nos queda otra alternativa", expresó.

Volver al Trabajo: 28 mil familias jujeñas a la deriva tras la eliminación del programa

La decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, de dar de baja el Programa Volver al Trabajo (VAT) impactó de lleno en los barrios de Jujuy: unas 28 mil familias quedaron a la deriva tras la eliminación del ex Potenciar Trabajo, que abonaba $78.000 a unos 900 mil trabajadores informales que participaban de capacitaciones, prácticas o tenían emprendimientos.

En el texto, la cartera de Pettovello expresó que las personas inscriptas ya fueron "notificadas por correo electrónico" y por la aplicación Mi Argentina. "Quienes manifiesten el interés de capacitarse, podrán acceder a vouchers para capacitación laboral", agregó. Hasta el momento, desde el Gobierno no se informó oficialmente sobre los detalles de estos nuevos vouchers que reemplazarían las capacitaciones.

Mientras los trabajadores jujeños sufren las consecuencias del ajuste del gobernador Sadir y no pueden cubrir la canasta básica, este nuevo golpe del Gobierno nacional a su bolsillo profundiza el plan de hambre libertario. Desde las organizaciones cuestionan con dureza la falta de argumentos por parte del Ejecutivo Nacional. “No dan ningún tipo de explicación. Estamos padeciendo todo esto”, sostuvo Gonzalo Maurin, referente de Nuestramérica – Movimiento Popular.

Además, vinculó esta baja con el parate general de la actividad: “Pedimos trabajo para las cooperativas, pero no solo no hay mejoras, sino que las fábricas están echando gente”, afirmó en declaraciones para El Submarino Jujuy. “Era un pequeño aporte de 78 mil pesos que servía para cubrir servicios básicos como luz o agua”, explicó.

En un contexto donde las boletas de EJESA y Agua de los Andes no paran de subir, la quita de esta asistencia funciona como un ataque devastador para la economía informal.