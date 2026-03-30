Sadir se robó la Pascua: aumentos de hasta 50% en los costos de los huevos de chocolate y fuerte caída de ventas

A pocos días de Semana Santa, las medidas del gobernador Carlos Sadir impiden que los jujeños puedan celebrar y compartir un momento con sus seres queridos. En la previa de Pascuas, los huevos de chocolate vuelven a ocupar un lugar central en vidrieras y góndolas, pero este año el movimiento comercial no acompaña como en otras temporada debido al ajuste impulsado por el presidente Javier Milei. Según relataron comerciantes, muchas personas "llevan pocos productos y chiquitos”.

Mientras los ciudadanos jujeños y de todo el país buscan promociones para poder regalarle un huevo a sus hijos, Verónica Delgado, vendedora de San Salvador de Jujuy, confirmó que el panorama es desalentador por el fuerte aumento de los costos. “Están bastante caídas las ventas porque prácticamente subió casi el doble todo lo que es insumos para hacer los huevos y los huevos ya realizados también”, explicó.

Según detalló Delgado, entre los elementos básicos para la preparación de un huevo mencionó chocolate, confites, moldes y azúcar impalpable. El incremento en los productos necesarios fue muy fuerte en comparación con el año pasado. “Prácticamente más del 50% seguro de lo que va desde el año pasado a ahora”, señaló.

Esa suba terminó trasladándose al precio de venta. “Hay muchas cosas que por ahí tratamos de no subirlo tanto porque si no el cliente tampoco puede acceder. Pero hay muchas cosas que han subido un montón”, remarcó la comerciante en declaraciones para Todo Jujuy.

Frente a este escenario, una de las alternativas que más aparece entre los clientes es el pago financiado. “Esperemos que se revierta. Sí hay mucha gente que opta por comprar con tarjetas de crédito porque si no de otra manera no puede acceder”, explicó la vendedora.

En un contexto de ingresos deteriorados, el consumo se encuentra por el piso y cada vez más hogares recurren al endeudamiento para sostener gastos básicos. El problema no es solo el acceso al crédito, sino su creciente imposibilidad de pago: según el informe del primer trimestre de 2026 de la consultora Moiguer, la morosidad alcanzó niveles récord, con el 13,2% de los créditos personales y el 11% de las tarjetas en situación irregular a comienzos de 2026, acumulando más de un año en alza y reflejando una dinámica donde la deuda dejó de ser un alivio transitorio para convertirse en un problema estructural de la economía argentina.

Advierten que la producción de huevos de Pascua cayó hasta un 15%

El presidente de la empresa Chocolate Colonial, Fernando Ferraz, señaló que “esta Pascua pasa sin pena ni gloria” para el sector debido a la caída del consumo que obligó a recortes en los planes de producción. En la víspera de la festividad, el panorama luce sombrío para este año.

El empresario dedicado a la producción de chocolate para toda clase de productos estimó que la producción de huevos de Pascua cayó entre un 10% y 15% con relación con 2024. En referencia al sector en general –que incluye productos de repostería, confituras de alta calidad, chocolate para alfajores, hasta chocolate premium para heladerías– el descenso es del orden de 10%.

“La baja del consumo se observa en todos los sectores y se hace más sensible en un sector que no es de primera necesidad como el chocolate”, describió consultado por la agencia Noticias Argentinas. El empresario participa de distintos grupos de industriales del sector, desde donde surge esta visión acerca de las actuales condiciones del mercado. Al mismo tiempo, observó que, en los últimos años y en particular desde la pandemia, ante los altos costos del chocolate, muchas personas se lanzaron a realizar huevos de pascua caseros a muy bajo costo.

El presidente de Colonial admitió que el precio de los productos que tienen como base el cacao “está ridículamente alto” producto de una coyuntura internacional adversa. La Argentina importa casi la totalidad del cacao que consume y la dependencia del precio internacional es plena.