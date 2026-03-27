Cuáles son los supermercados que tienen huevos de Pascua 2x1 en Buenos Aires.

A pocos días de la Semana Santa 2026, los supermercados de Buenos Aires ya activaron una fuerte competencia de promociones para atraer a los consumidores, con descuentos que incluyen el clásico 2x1 en huevos de Pascua. En un contexto de suba de precios del chocolate, estas ofertas se vuelven clave para el bolsillo.

Según relevamientos recientes y promociones replicadas en distintas cadenas, las principales ofertas 2x1 o equivalentes se concentran en grandes supermercados como Coto, Carrefour, ChangoMás y Día %.

Cómo serán las promociones de huevos de Pascua en los diferentes supermercados

En el caso de Coto, la promoción suele aplicarse de forma directa con un 2x1 en productos seleccionados, tanto en tiendas físicas como online. Carrefour, por su parte, combina el formato con descuentos en la segunda unidad, que pueden alcanzar hasta un 80%, o beneficios especiales pagando con tarjetas propias.

También se suman ChangoMás y Día, que replican mecánicas similares en huevos de chocolate de distintas marcas, desde opciones económicas hasta productos más reconocidos, permitiendo llevar dos unidades por el precio de una o con rebajas equivalentes.

Las principales ofertas 2x1 o equivalentes se concentran en grandes supermercados como Coto, Carrefour, ChangoMás y Día %.

Estas promociones aparecen en paralelo a una fuerte dispersión de precios. En 2026, los huevos más pequeños parten desde valores accesibles, mientras que las versiones medianas y de marcas conocidas pueden superar ampliamente los $15.000 o incluso más en productos premium.

En este escenario, especialistas en consumo recomiendan anticipar la compra, comparar entre cadenas y prestar atención a los medios de pago, ya que muchas ofertas 2x1 están condicionadas a tarjetas o apps específicas.

Así, en la previa de Pascuas, los descuentos en supermercados se convierten en la principal estrategia para sostener las ventas y permitir que la tradición llegue a más hogares, incluso en un año marcado por el aumento de precios.