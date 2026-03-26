Tensión en Jujuy: Sadir presiona con descuentos a quienes adhieran al paro y los docentes preparan nuevas medidas de fuerza

Tras el anunció de Carlos Sadir quien informó que descontará los días de paro, los gremios docentes realizaron marcha de antorcha y conferencia de prensa en Casa de Gobierno de Jujuy. Mientras el gobernador indicó que el Ejecutivo mantiene abiertas las instancias de diálogo paritario con todos los gremios, desde el sector docente desmintieron la mesa de negociación. "El Gobierno la cerró con un comunicado", detallaron a El Destape.

"La noticia cayó muy mal entre los docentes, porque el anuncio fue confuso; manifiesta que la paritaria está abierta cuando no es verdad, el mismo Gobierno la cerró con un comunicado", informó a El Destape la secretaria general Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), María Mercedes Sosa. En esa línea, la secretaria explicó que ya son 48 días de huelga y detalló las distintas acciones en el Ministerio de Educación, y el micrófono abierto en la Casa de Gobierno para repudiar las expresiones del Ministro de Hacienda quien informó que "un docente gana cuatro millones de pesos".

También, confirmó que este viernes seguirán con permanencia en las inmediaciones y que la semana continuará la medida de fuerza. "No hay docente en la provincia que gane una suma semejante, y además se denostó el reclamo y la tarea con ese discurso sostenido de que un docente trabaja cuatro horas: es una ignorancia total de nuestra tarea", remarcó mientras aseguró que los profesores "están decididos" a manifestarse aún cuando "les atemoriza el descuento, sobre todo por el salario magro que tienen".

Sosa explicó que había una mesa técnica por el reclamo de bonos pero esta fue suspendida por las medidas de fuerza. "Ya cerraron la liquidación con un 2% de aumento. En febrero ofrecieron un 10% en cuotas, hasta junio. Pero tras la protesta, se dio un 4 y el restante 6% va a ser de a dos con un bono en mayo", detalló Sosa.

Los trabajadores denunciaron irregularidades en el proceso de negociación. "No es una verdadera negociación, sino una puesta en escena", señalaron desde el gremio, al cuestionar la falta de respuestas concretas a los reclamos presentados. Entre los principales pedidos de los estatales se encuentran la fijación de un piso salarial común, el reconocimiento de adicionales, el pase a planta permanente y medidas que garanticen mejores condiciones laborales.

Cómo surgió el reclamo

El mandatario provincial había declarado que la mesa paritaria se encuentra abierta por lo que no comprendía la decisión del gremio de parar. "Había una mesa técnica que se está hablando y negociando, y en el medio de eso. hacen paro, parece que no es lo correcto", declaró a medios locales. Además, ratificó la decisión del Gobierno de aplicar descuentos por los días no trabajados, al sostener que "obviamente que se descontara el día", en una señal de endurecimiento frente a las protestas sindicales.

La tensión se trasladó a las calles con un paro docente de 48 horas que incluyó movilizaciones frente al Ministerio de Educación y permanencia en espacios públicos. Desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior calificaron como "miserable" la oferta salarial y remarcaron que los aumentos no responden a las necesidades del sector. Los docentes que trabajan dos cargos, indicó, no pagan seis ítems, lo que orilla a los docentes a tener pluriempleo; muchos hacen Uber, trabajan en ferias, gastronomía, los fines de semana. "Sobre explotarse para todas las deudas, el alquiler, los servicios y vivir", concluyó Sosa.