Docentes y estatales paran en rechazo al modelo de ajuste de Sadir: "Nos están llevando al piso con el salario"

Los trabajadores estatales y docentes de Jujuy alzan la voz contra el modelo de ajuste del gobernador Carlos Sadir y profundizan las medidas de fuerza con paros en la provincia. La secretaria de convenio colectivo de ATE Jujuy, Mariela Tejerina, apuntó contra las políticas del mandatario radical. "Nos están llevando al piso con el salario. Hay plata en otros sectores como para subirle el sueldo a los docentes y estatales", afirmó en diálogo con El Destape.

Si bien el mandatario radical reconoce que "hay gente a la que con estos haberes le cuesta llegar a fin de mes o directamente no llega", no aplica medidas para ayudar al pueblo jujeño a afrontar este contexto desesperante. En este contexto, la tensión entre los sindicatos y el Gobierno provincial creció tras el rechazo al aumento paritario del 4% que propuso Sadir. Los trabajadores exigen un ingreso salarial equivalente al costo de la canasta básica familiar, que hoy supera 1.300.000 pesos. Tejerina señaló que los sueldos no "están yendo con la realidad", algo que exigen "hace mucho tiempo".

Si bien rescató que "no hubo despidos" en el sector estatal, advirtió que "las políticas de ajuste se vienen llevando a cabo en línea" con el gobierno de Javier Milei, ya que se "está replicando en la economía de la provincia". En declaraciones para este medio, detalló los pedidos que ATE elevó al Ejecutivo provincial:

Un piso de igualdad para todos los estatales.

Reconocimiento de adicionales en las reparticiones estatales.

Pase a planta permanente para todos los trabajadores municipales.

Adhesión de los municipios a la ley de blanqueo salarial para quienes estén pronto a jubilarse.

Los trabajadores se movilizan contra la política salarial luego de que el gobernador viajara a Estados Unidos como parte de la comitiva que participó de la Argentina Week. El jujeño obtuvo su recompensa por brindarle los votos al presidente Milei y permitir que la polémica reforma laboral obtuviera luz verde en el Congreso. Al respecto, la secretaria de convenio colectivo fue tajante: "Nuestro gobernador se sienta con Milei y viaja el exterior con él", afirmó. En ese sentido, dijo que el mandatario provincial posibilitó aprobó una normativa que "recortó derechos de los trabajadores y a minimizar la fuerza de lucha en la historia del movimiento sindical"

Docentes de Jujuy realizan un paro de 48 horas contra la desidia salarial: "Miserable"

La medida de fuerza de los docentes inició este miércoles 25 y se extenderá hasta jueves 26 de marzo, en la primera jornada con movilización al Ministerio de Educación y la segunda con permanencia en Plaza Belgrano. "El 4% de aumento es miserable", expusieron desde el Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (Cedems).

Para visibilizar el panorama que atraviesan los trabajadores de la educación, autoridades gremiales detallaron que un docente sin antigüedad y con 15 horas cátedra tiene un salario de 875 mil pesos, sólo quien tiene una antigüedad de 30 años accede a un salario un millón 418 mil pesos, pudiendo cubrir el costo de la canasta familiar, cuyo valor en febrero -última medición- fue de un millón 330 mil pesos para una familia de cuatro integrantes. Para que docentes sin antigüedad puedan cubrir esa canasta, debe tener un cargo de 36 horas cátedra.

Los trabajadores de la educación también reclaman por mejoras en el abono docente y el alto costo del transporte, en el marco de las negociaciones con el Gobierno provincial. "Paramos porque cada vez que somos convocados a paritarias, lo que se presenta no es una verdadera negociación, sino una puesta en escena. Exponemos problemas, entregamos petitorios, pero al final se nos impone un incremento irrisorio que no responde a nuestras necesidades", apuntaron desde Cedems en un comunicado.

Además, desde el sector expresaron su molestia por las recientes declaraciones del ministro de Hacienda de la provincia, Federico Cardozo, quien señaló que había “docentes con sueldos de 3 o 4 millones de pesos” y solo "trabajan 4 horas". La respuesta fue contundente: "Paramos porque el gobierno se atreve a afirmar que los docentes trabajamos solo cuatro horas, desconociendo que somos la única profesión en la provincia que debe continuar la tarea en casa: corregimos, planificamos, diseñamos proyectos educativos y, además, generamos iniciativos para sostener presupuestariamente actividades de nuestros alumnos y escuelas", sostuvieron.