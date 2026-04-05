La tajante respuesta de Melconian a Caputo por sus dichos sobre la devaluación: "Que miren un poco alrededor"

Carlos Melconian analizó los dichos de Luis Caputo.

Carlos Melconian se refirió con dureza a las recientes declaraciones del ministro de Economía, Luis Caputo, sobre la insistencia de algunos analistas en la necesidad de una devaluación en Argentina. El economista cuestionó el tono empleado por Caputo y subrayó que un funcionario de ese rango debe mantener un "overol político y profesional".

En una entrevista con radio Mitre, el expresidente del Banco Nación aclaró que ningún especialista serio sostiene que la devaluación sea la única vía para enfrentar los desafíos económicos actuales. Sin embargo, destacó la importancia de implementar un proyecto integral que incluya un ordenamiento adecuado de los precios relativos para superar las dificultades que atraviesa el país. "A mi me gustaría cagar a patadas en el culo a tantos que no tienen que ver con la propuesta devaluar. Que miren un poco alrededor que tienen un montón para cagar a patadas en el culo", agregó.

El economista también evaluó la gestión de Javier Milei, calificándola como un gobierno de transición que aún no definió un régimen cambiario estable. Según Melconian, la administración actual carece de un plan integral que pueda abordar los problemas estructurales del país, aunque reconoció que su paso por la Rosada podría sentar las bases para un modelo económico futuro.

En cuanto a la inflación, Melconian valoró la reducción desde un 300% hasta un 25%, pero advirtió que la cifra sigue siendo un problema serio. Además, señaló que el índice de precios se mantuvo relativamente estable en los últimos meses, entre dos y tres puntos, y consideró que a Milei le resultará difícil superar ese estancamiento.

Melconian reclamó que el Banco Central acumule reservas

Respecto a la reciente baja del dólar, el economista la calificó como perjudicial en el contexto actual, ya que no acompaña la evolución de los precios relativos. Subrayó la necesidad de que el Gobierno recupere la confianza para evitar compras masivas de divisas que desestabilicen el mercado.

Melconian también apuntó a las deficiencias profundas del proyecto económico vigente, que no solo derivan de problemas estructurales. Destacó que la ausencia de una crisis actual se debe en buena medida al aporte del sector agropecuario y de Vaca Muerta: "Son dólares que al final del día terminan en margaritas a los chanchos, no quedan en la producción". Asimismo, criticó que "el Banco Central compra dólares pero no acumula reservas" y pidió terminar con los mensajes confusos dirigidos a los inversores para reducir la incertidumbre.

Finalmente, lanzó una dura observación sobre la relación entre el Gobierno y el sector financiero: "Eso lo que está haciendo es que los mismos bancos que cuando lo ven cara a cara y les arman el Argentina Week, cuando termina el Argentina Week escriben informes desconfiando de Argentina".