El insólito penal de Maravilla Martínez que generó cargadas en Independiente vs. Racing

Adrián "Maravilla" Martínez tuvo la chance de abrir el marcador en el clásico entre Racing e Independiente, pero eligió patear de una manera extraña.

En el clásico de Avellaneda por el Torneo Apertura, Racing tuvo la chance de abrir el marcador ante Independiente a través de un penal. Sin embargo, Adrián "Maravilla" Martínez dilapidó la posibilidad de una extraña manera y los jugadores del "Rojo" no dejaron pasar el momento para cargarlo.

A los 29 minutos, después de una mano de Sebastián Valdez clara, "Maravilla" Martínez se hizo cargo de la responsabildiad desde los 12 pasos. Pero luego de una larga carrera, el delantero sorprendió, picó el penal y su remate se fue por encima del travesaño.

Luego del remate, Rodrigo Rey, arquero de Independiente, quedó enfrentado contra "Maravilla" y lo abrazó en tono de burla. Segudos después, tanto Kevin Lomónaco como otros jugadores, también se acercaron al delantero para burlarse por la forma en la que definió.

Cabe resaltar que Martínez es el ejecutor habitual de los penales del equipo de Gustavo Costas, pero la fue la primera vez que picó un tiro desde los 12 pasos desde su llegada a Racing, ya que suele elegir pegarle a los costados y con fuerza.

Formaciones probables de Independiente y Racing Club

El técnico de Independiente, Gustavo Quinteros, ya tiene en mente la probable formación inicial, con varios regresos importantes y una ausencia obligada. El director técnico pudo entrenar con los jugadores que volvieron de sus respectivas selecciones: el lateral derecho Santiago Arias de Colombia, el delantero Gabriel Ávalos de Paraguay, y Lautaro Millán con Chile. Los tres están considerados para regresar rápidamente al equipo titular. Además, Facundo Zabala regresaría al sector izquierdo de la defensa y Santiago Montiel como uno de los extremos, tras dejar atrás las lesiones que los aquejaban.

La gran ausencia para Quinteros será Matías Abaldo, una de las piezas clave en el ataque del Rojo. El uruguayo fue expulsado en la caída por 2-1 frente a Talleres en la última jornada del certamen doméstico y debe cumplir una fecha de suspensión. En su lugar, el entrenador completaría el tridente ofensivo con Ignacio Pussetto, quien acompañaría a Gabriel Ávalos como referencia de área y a Santiago Montiel por una de las bandas. Ignacio Malcorra sería el encargado de manejar los hilos del mediocampo junto a Iván Marcone y Lautaro Millán.

Por el lado de Racing Club, Gustavo Costas mantiene una sola duda en el sector del mediocampo para intentar quedarse con los tres puntos y extender el invicto a diez partidos entre el torneo local y la Copa Argentina. La decisión pasa por el ingreso de Baltasar Rodríguez o Bruno Zuculini, los dos futbolistas que pelean por un lugar en la zona del medio al lado de Santiago Sosa y Adrián "Toto" Fernández. Agustín Forneris es la tercera opción del técnico para ese sector.

El cambio obligado que tendrá que hacer Costas es en el lateral izquierdo, donde Gabriel Rojas regresó con un desgarro de su convocatoria con la Selección Argentina y no podrá disputar los próximos partidos, en una dura baja para la Academia por el gran nivel que venía mostrando. Su reemplazo será Agustín García Basso. Después, el entrenador mantendría el equipo y el esquema habitual, con cuatro defensores, tres volantes, y Santiago Solari y Tomás Conechny por las bandas para acompañar a Adrián "Maravilla" Martínez como referencia en el área. Duván Vergara, quien ya está recuperado de su lesión, sería una alternativa importante desde el banco de suplentes.

Probable formación de Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Lautaro Millán, Iván Marcone, Ignacio Malcorra; Santiago Montiel, Facundo Valdez, Gabriel Ávalos.

Probable formación de Racing Club: Facundo Cambeses; Ezequiel Cánnavo, Marco Di Cesare, Marcos Rojo, Agustín García Basso; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Adrián Fernández; Santiago Solari, Tomás Conechny, Adrián Martínez.

Independiente vs Racing Club: Ficha técnica