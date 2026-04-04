Atlético de Madrid vs Barcelona por LaLiga: cuándo juegan, formaciones y cómo ver en vivo

El Atlético Madrid de Julián Álvarez se prepara para recibir al Barcelona este sábado, en uno de los duelos más atractivos de la fecha 30 de LaLiga. Los Colchoneros, que vienen de caer 3-2 ante el Real Madrid en el derbi madrileño antes del parón internacional, buscarán recuperarse ante un líder que llega con cuatro puntos de ventaja sobre el conjunto merengue. Este encuentro adquiere una dimensión especial, ya que ambos equipos volverán a enfrentarse tres veces en sus próximos cuatro partidos, incluyendo los cuartos de final de la Champions League.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa a este emocionante encuentro: cuándo juegan Atlético de Madrid y Barcelona, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Atlético de Madrid y Barcelona?

El partido entre Atlético de Madrid y Barcelona por la fecha 30 de LaLiga se jugará este sábado 4 de abril de 2026, a partir de las 16 (hora argentina) en el Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El encuentro será transmitido en vivo por ESPN para toda Latinoamérica y podrá verse también vía streaming a través de Disney+. El árbitro principal del partido será Mateo Busquets Ferrer.

El conjunto colchonero llega a este compromiso tras sufrir una dolorosa derrota por 3-2 ante el Real Madrid en el derbi madrileño, resultado que se produjo justo antes del parón por compromisos de selecciones. Los dirigidos por Diego Simeone se encuentran en la cuarta posición de la tabla con 16 puntos de desventaja respecto al Barcelona, líder del campeonato.

A pesar de estar alejados de la pelea por el título, el Atlético de Madrid mantiene una posición extremadamente cómoda en la zona de clasificación a la Champions League, con 13 puntos de ventaja sobre el quinto clasificado, el Real Betis. Esta holgura les permite enfocar sus energías en las competiciones de copa, donde tienen posibilidades reales de conquistar títulos esta temporada.

Los Rojiblancos disputarán la final de la Copa del Rey el 18 de abril ante la Real Sociedad, y además se enfrentarán al Barcelona en los cuartos de final de la Champions League la próxima semana, con el partido de ida programado en el Camp Nou. Este escenario convierte al enfrentamiento del sábado en el primero de tres duelos consecutivos ante los azulgranas, lo que añade un componente psicológico importante al resultado.

Un dato alentador para el Atlético es su último antecedente como local ante el Barcelona. En febrero de este año, los colchoneros vapulearon 4-0 a los catalanes en el partido de ida de las semifinales de Copa del Rey en el Metropolitano, aunque posteriormente cayeron 3-0 en el Camp Nou. El marcador global de 4-3 les permitió avanzar a la final del torneo, demostrando que en su estadio pueden hacer daño al líder de LaLiga.

Por su parte, el Barcelona llega a este encuentro como líder destacado de LaLiga, con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Los azulgranas vienen de vencer 1-0 al Rayo Vallecano en su último compromiso liguero y acumulan ocho partidos sin conocer la derrota en todas las competiciones.

El equipo dirigido por Hansi Flick ha demostrado un poderío ofensivo notable durante la temporada, acumulando 78 goles en LaLiga. Sin embargo, las cuatro derrotas que han sufrido en el campeonato se han producido todas como visitantes, una estadística que podría jugar a favor de un Atlético necesitado de puntos y confianza de cara a los compromisos venideros.

El historial reciente favorece claramente al Barcelona, que ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos ante el Atlético, incluyendo una victoria por 3-1 en el partido de ida de esta temporada. Además, los catalanes no conocen la derrota en el Metropolitano en partidos de liga desde octubre de 2021, una racha que el conjunto de Simeone intentará romper este sábado.

Formaciones probables de Atlético de Madrid y Barcelona

El técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, tendrá varias bajas importantes para este encuentro. Marcos Llorente y Johnny Cardoso están suspendidos, mientras que Pablo Barrios se perderá el partido por una lesión en el muslo. Además, Jan Oblak es duda por una molestia en la cadera, al igual que Marc Pubill (costillas), Rodrigo Mendoza (tobillo) y Alexander Sorloth (golpe en la cabeza).

La zona del mediocampo será especialmente problemática para el Cholo considerando las ausencias de Llorente, Cardoso y Barrios, lo que podría obligarlo a utilizar a Alex Baena en una posición más retrasada junto a Koke. Julián Álvarez, quien ha sido vinculado con un posible fichaje por el Barcelona en el próximo mercado de pases, se espera que lidere el ataque junto a Antoine Griezmann. Aunque Simeone tendrá un ojo puesto en el partido de Champions League de la próxima semana, se anticipa que presentará su mejor once disponible.

Por el lado del Barcelona, Hansi Flick deberá afrontar el partido sin Raphinha, quien sufrió una lesión en los isquiotibiales mientras representaba a Brasil durante el parón internacional y no estará disponible hasta principios de mayo. Andreas Christensen continúa siendo baja de larga duración por una grave lesión de rodilla, mientras que Frenkie de Jong permanece fuera por problemas en los isquiotibiales, aunque podría regresar para el encuentro de Champions League de la próxima semana.

Eric García está en condiciones de jugar y debería formar en el centro de la defensa, mientras que Jules Koundé y Alejandro Balde han regresado a los entrenamientos tras recuperarse de lesiones en los isquiotibiales. Marcus Rashford podría recibir la titularidad en una posición de banda, mientras que Joao Cancelo y Marc Bernal también se perfilan para estar en el once inicial azulgrana.

Probable formación de Atlético de Madrid: Juan Musso; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko, Santiago Ruggeri; Giuliano Simeone, Koke, Alex Baena, Ademola Lookman; Julián Álvarez, Antoine Griezmann.

Probable formación de Barcelona: Julián García; Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Eric García, Joao Cancelo; Marc Bernal, Pedri González; Lamine Yamal, Fermín López, Marcus Rashford; Robert Lewandowski.

Atlético de Madrid vs Barcelona: Ficha técnica