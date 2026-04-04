El satélite argentino ATENEA completó su misión

La Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) informó que la misión del microsatélite argentino ATENEA finalizó con éxito luego de cumplir las 20 horas previstas de operación en el espacio profundo, tras haber transmitido correctamente los datos programados a estaciones terrestres.

El cubesat, que formó parte de la misión Artemis II como carga secundaria, logró comunicarse con estaciones en Córdoba y Tierra del Fuego y enviar telemetría sobre su funcionamiento en condiciones extremas.

La primera señal fue recibida a más de 40.000 kilómetros de distancia, mientras que el satélite alcanzó una distancia superior a los 70.000 kilómetros de la Tierra, un récord para la tecnología espacial argentina.

Durante su operación, ATENEA validó sistemas electrónicos en entornos de alta radiación, probó enlaces de comunicación de largo alcance y analizó señales de navegación en altitudes superiores a las de constelaciones como GPS, GLONASS y Galileo. Los datos recolectados serán clave para el desarrollo de futuras misiones con mayor complejidad técnica.

El proyecto, liderado por la CONAE junto a universidades y organismos científicos, representó un hito para la actividad espacial nacional al posicionar al país en un entorno de alta exigencia como el de Artemis II. Con el cierre de la misión, el satélite dejó resultados concretos en materia de validación tecnológica y experiencia operativa en el espacio profundo.

Artemis II: qué ciudades argentinas se ven en las imágenes de la NASA

La misión Artemis II de la NASA despegó el pasado 1 de abril desde el Kennedy Space Center en Florida y el comandante Reid Wiseman capturó una serie de imágenes históricas que muestran a la Tierra como un globo azul brillante en la inmensidad del espacio. En estas fotografías, se distinguen con claridad diversos puntos geográficos, destacándose la presencia de Buenos Aires y otras ciudades argentinas junto a la visualización de Venus.

El registro permite apreciar detalles atmosféricos únicos, como la luz zodiacal sobre el horizonte y el resplandor de las auroras en las zonas polares. El material distribuido por la NASA ofrece una perspectiva profunda del planeta, donde también se reconocen las siluetas de África y Europa.

Además de Buenos Aires, en las imágenes se pueden ver pequeños puntos lumínicos de ciudades como Neuquén, Rosario, Mar del Plata y Mendoza. "El sur está hacia arriba y podemos ver claramente el desierto del Sahara y la península ibérica, Sudamérica tras las nubes a la derecha, la delgada atmósfera que nos mantiene vivos, y auroras (en verde) en ambas regiones polares. Se ven las luces de Buenos Aires y también de varias ciudades argentinas, de Chile y Brasil. El reflejo cerca del centro es probablemente en la ventana de Orión", explicó el astrónomo y físico Guillermo Abramson, en diálogo con Infobae.

Con una tripulación de cuatro astronautas, la nave tiene como objetivo completar un trayecto de 10 días y más de un millón de kilómetros, que incluye rodear la cara oculta de la Luna. El proyecto marca el regreso de los viajes tripulados a la órbita lunar tras medio siglo, generando un impacto global a través de las transmisiones enviadas desde el espacio.

En las capturas, las auroras boreales aparecen como destellos verdes característicos, mientras la luz zodiacal se manifiesta como una franja luminosa sobre la curvatura terrestre. Estas imágenes documentan el avance de la misión en su camino de regreso, consolidando un registro sin precedentes de la superficie terrestre desde el exterior.

Con información de Noticias Argentinas