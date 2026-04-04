Se enfrentan Barcelona y Cruzeiro por la fecha 1 del grupo D

El próximo martes 7 de abril, a partir de las 21:00 (hora Argentina), Cruzeiro visita a Barcelona en el Monumental, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores

Barcelona ganó su último duelo ante Botafogo por 1 a 0.

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El encargado de impartir justicia en el partido será Juan Benítez.

Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo D - Fecha 2: vs Boca Juniors: 14 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 3: vs U. Católica: 29 de abril - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 4: vs Boca Juniors: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs U. Católica: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Cruzeiro: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Cruzeiro en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo D - Fecha 2: vs U. Católica: 15 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 3: vs Boca Juniors: 28 de abril - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 4: vs U. Católica: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 5: vs Boca Juniors: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo D - Fecha 6: vs Barcelona: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Horario Barcelona y Cruzeiro, según país