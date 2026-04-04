Se enfrentan Barcelona y Cruzeiro por la fecha 1 del grupo D

El próximo martes 7 de abril, a partir de las 21:00 (hora Argentina), Cruzeiro visita a Barcelona en el Monumental, por el duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo D de la Copa Libertadores.
Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores
Barcelona ganó su último duelo ante Botafogo por 1 a 0.
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El encargado de impartir justicia en el partido será Juan Benítez.
Fechas y rivales de Barcelona en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo D - Fecha 2: vs Boca Juniors: 14 de abril - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo D - Fecha 3: vs U. Católica: 29 de abril - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo D - Fecha 4: vs Boca Juniors: 5 de mayo - 21:00 (hora Argentina)
- Grupo D - Fecha 5: vs U. Católica: 21 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo D - Fecha 6: vs Cruzeiro: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fechas y rivales de Cruzeiro en los próximos partidos de la Copa Libertadores
- Grupo D - Fecha 2: vs U. Católica: 15 de abril - 19:00 (hora Argentina)
- Grupo D - Fecha 3: vs Boca Juniors: 28 de abril - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo D - Fecha 4: vs U. Católica: 6 de mayo - 23:00 (hora Argentina)
- Grupo D - Fecha 5: vs Boca Juniors: 19 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
- Grupo D - Fecha 6: vs Barcelona: 28 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Barcelona y Cruzeiro, según país
- Argentina: 21:00 horas
- Colombia y Perú: 19:00 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
- Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas