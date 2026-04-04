Always Ready se enfrenta ante la visita Liga de Quito por la fecha 1 del grupo G

El juego entre Always Ready y Liga de Quito se disputará el próximo martes 7 de abril por la fecha 1 del grupo G de la Copa Libertadores, a partir de las 21:00 (hora Argentina) en Gigante del Norte.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Carlos Ortega Jaimes.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Fechas y rivales de Always Ready en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo G - Fecha 2: vs Lanús: 16 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 3: vs Mirassol: 29 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 4: vs Lanús: 5 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 5: vs Mirassol: 19 de mayo - 21:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Liga de Quito: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Liga de Quito en los próximos partidos de la Copa Libertadores

Grupo G - Fecha 2: vs Mirassol: 14 de abril - 23:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 3: vs Lanús: 28 de abril - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 4: vs Mirassol: 7 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 5: vs Lanús: 20 de mayo - 21:30 (hora Argentina)

Grupo G - Fecha 6: vs Always Ready: 26 de mayo - 19:00 (hora Argentina)

Horario Always Ready y Liga de Quito, según país