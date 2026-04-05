EEUU rescata a un aviador de Irán mientras Trump e Israel intensifican la presión

FOTO DE ARCHIVO: El USS Abraham Lincoln realiza operaciones de vuelo durante la Operación Furia Épica

Las ​fuerzas especiales estadounidenses rescataron a un piloto derribado en Irán en una compleja operación que evitó una posible crisis para el presidente Donald Trump, quien volvió a amenazar con intensificar los ataques si Teherán no reabría el estrecho de Ormuz.

Trump anunció el rescate en la madrugada del domingo en una publicación ‌en redes sociales en la que describió la operación, llevada a cabo ‌en una zona montañosa de Irán, como "una de las operaciones de búsqueda y rescate más audaces de la historia de Estados Unidos".

El piloto, oficial de armamento de un avión F-15 derribado el viernes, resultó herido pero "se recuperará", dijo Trump en un mensaje en X publicado por la secretaria de prensa Karoline Leavitt. El otro piloto de la aeronave fue rescatado el viernes.

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En otra publicación, plagada de insultos, Trump reiteró su exigencia de que Irán abra el estrecho de Ormuz, una vía vital por la que transita alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural, que ha permanecido prácticamente cerrada desde el inicio de la guerra hace cinco semanas.

"El martes será el Día de las Centrales Eléctricas y el Día de los Puentes, todo en uno, en Irán", afirmó en su plataforma Truth Social.

"Abran el puto estrecho, bastardos locos, o vivirán ​en el infierno —¡YA VERÁN! Alabado sea Alá. Presidente ⁠DONALD J. TRUMP".

Para aumentar la presión, un funcionario de alto rango de la Defensa israelí dijo que Israel, que atacó una importante instalación petroquímica el sábado, se ‌estaba preparando para atacar instalaciones energéticas iraníes en el transcurso de la próxima semana y estaba a la espera de la aprobación de ⁠Washington.

Sin embargo, en una entrevista con Fox News el domingo, Trump dijo que Irán estaba negociando y ⁠que creía que se podría cerrar un acuerdo para el lunes.

A medida que el impacto del cierre del estrecho en la economía mundial se agrava día a día, el rescate del aviador estadounidense eliminó el riesgo de que una crisis de rehenes empeorara aún más el estado de ánimo de una opinión pública estadounidense ya escéptica respecto ⁠a la guerra.

Un funcionario estadounidense afirmó que la operación, en la que según Israel había colaborado, contó con la participación de decenas de aviones militares ​y se topó con una feroz resistencia por parte de las fuerzas iraníes.

El Ejército iraní dijo que varios aviones estadounidenses fueron ‌destruidos durante la operación, incluidos dos aviones de transporte militar y dos helicópteros ‌Black Hawk. Las imágenes publicadas en las redes sociales mostraban restos de aviones calcinados, cuya presencia en la zona fue verificada por Reuters.

EL RESCATE IMPLICÓ UNA "CAMPAÑA ⁠DE ENGAÑO"

La pérdida del F-15 la semana pasada, así como la de un avión de ataque terrestre A-10 que se estrelló en un incidente independiente, pusieron de relieve los riesgos a los que siguen enfrentándose las tripulaciones aéreas estadounidenses e israelíes, a pesar de las afirmaciones de Trump de que las defensas aéreas de Irán han sido destruidas en gran medida.

Un funcionario estadounidense dijo a Reuters que las fuerzas estadounidenses tuvieron que destruir al menos uno de los aviones utilizados en la misión de rescate porque había fallado, ​pero muchos detalles de lo ‌ocurrido en la operación seguían sin estar claros.

El Wall Street Journal informó de que dos aviones MC-130J especialmente equipados, utilizados para llevar a cabo infiltraciones encubiertas y para evacuar tropas desde detrás de las líneas enemigas, fueron volados por las fuerzas estadounidenses tras sufrir un fallo.

Un funcionario de alto rango de la Administración en Washington dijo que el rescate había implicado una campaña de engaño de la CIA para difundir dentro de Irán la noticia de que las fuerzas estadounidenses ya habían encontrado al aviador desaparecido y lo estaban trasladando por tierra para sacarlo del país.

Mientras los iraníes estaban confundidos ⁠y sin saber muy bien qué estaba pasando, el oficial de armamento desaparecido fue localizado en una grieta de la montaña y rescatado, según declaró el funcionario en un comunicado.

LOS ESFUERZOS DE PAZ RESULTAN INFRUCTUOSOS

La guerra, que se inició con ataques aéreos estadounidenses e israelíes en todo Irán el 28 de febrero, se ha extendido al Líbano, donde Israel ha reanudado su campaña contra Hezbolá, respaldado por Irán. Miles de personas han perdido la vida, principalmente en Irán y el Líbano, donde un soldado libanés murió el domingo.

Pero los esfuerzos mediados por Pakistán para que ambas partes lleguen a un acuerdo han sido infructuosos hasta ahora. El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, dijo que Teherán exigía el cese definitivo de la campaña estadounidense e israelí.

"Lo que nos preocupa son las condiciones para un FIN definitivo y duradero de la guerra ilegal que se nos ha impuesto", dijo en un mensaje en X.

Irán ‌no ha dado hasta ahora señales de que vaya a cumplir con la exigencia de Trump de reabrir el estrecho de Ormuz, a pesar de los graves daños sufridos por su infraestructura militar y civil tras semanas de ataques estadounidenses e israelíes.

Su control sobre la estrecha ruta marítima le ha proporcionado un arma poderosa y ha seguido lanzando ataques con misiles y drones contra Israel y los aliados de Estados Unidos en el Golfo, que siguen siendo muy vulnerables a los ataques contra infraestructuras clave, como las centrales eléctricas y las plantas desalinizadoras.

El domingo, en respuesta a los ataques israelíes contra instalaciones petroquímicas en Irán, Irán atacó plantas petroquímicas en Baréin y Abu Dabi, donde se registraron daños después de que ‌los escombros caídos de una interceptación de la defensa aérea provocaran tres incendios en una planta operada por el grupo Borouge.

Los ataques se produjeron tras otros similares contra instalaciones petroleras, una importante planta de aluminio y complejos petroquímicos en los últimos días, y la Guardia Revolucionaria advirtió que habría más si se atacaban objetivos civiles en Irán.

Dado que el paso del petróleo por ‌el estrecho de Ormuz se ha reducido ⁠a un goteo, los ministros de los países productores de la OPEP tenían previsto reunirse el domingo. Sin embargo, el bloqueo del estrecho y los daños a la infraestructura hicieron que no se considerara posible un aumento inmediato de la producción de petróleo.

Anteriormente, Irán también atacó con ​un dron un buque afiliado a Israel en el estrecho, provocando un incendio en el barco, según informaron los medios estatales, citando al comandante de la Armada de la Guardia Revolucionaria.

Con información de Reuters