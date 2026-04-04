Batacazos del tenis argentino por el mundo: Trungelliti, Tirante, Burruchaga y Navone avanzan

El tenis argentino atraviesa una semana soñada en el circuito internacional. Con actuaciones destacadas de Marco Trungelliti, Mariano Navone, Román Burruchaga y Thiago Tirante, los representantes nacionales dieron el golpe y estarán en las definiciones de distintos torneos ATP.

Trungelliti hace historia y va por su primer título

La gran figura de la semana es Trungelliti. El santiagueño no solo sigue escribiendo páginas doradas en su carrera, sino que ahora está a un paso de lograr su primer título ATP.

Luego de convertirse en el jugador de mayor edad en ingresar al Top 100 en los últimos 50 años, el argentino dio otro golpe de impacto al alcanzar la final del ATP 250 de Marrakech. En semifinales, venció al máximo favorito, el ítalo-argentino Luciano Darderi, por 6-4 y 7-6.

Con 36 años y 65 días, Trungelliti atraviesa el mejor momento de su carrera. Su recorrido, que comenzó en el circuito hace más de una década, encuentra hoy su punto más alto.

Desde la clasificación, el argentino fue superando obstáculos hasta meterse en una final que puede cambiar definitivamente su historia en el tenis profesional. Además, ya se aseguró un salto importante en el ranking y podría escalar aún más si logra consagrarse.

Navone, corazón y remontada para otra final

Otro de los grandes protagonistas de este sábado fue Navone, quien volvió a demostrar su fortaleza mental en el ATP 250 de Bucarest, en Rumania.

El argentino, de 25 años, protagonizó una remontada memorable frente al neerlandés Botic van de Zandschulp. Salvó dos match points y terminó imponiéndose por 5-7, 7-6 y 7-5 tras más de tres horas de juego.

Con este triunfo, Navone alcanzó su tercera final en el circuito ATP y la segunda en Bucarest, un torneo que parece sentarle especialmente bien. Además, el resultado le permitirá regresar al Top 50 del ranking mundial, consolidando su crecimiento en el circuito.

Burruchaga y Tirante dieron otro salto en Houston

En paralelo, Burruchaga continúa dando pasos firmes en su desarrollo como profesional. El jugador de 24 años alcanzó por primera vez las semifinales de un torneo ATP en Houston luego de vencer al estadounidense Learner Tien por 7-5 y 6-4, mostrando solidez y carácter en momentos clave.

Este resultado marca un avance importante en su carrera y lo posiciona como una de las promesas más interesantes del tenis argentino.

El camino de Burruchaga en Houston tendrá un obstáculo de alto voltaje: Tirante. El platense fue protagonista de uno de los mayores batacazos del torneo.

En un partido exigente, Tirante eliminó al máximo preclasificado y campeón defensor, el estadounidense Ben Shelton, por 6-7, 6-3 y 6-4.

El triunfo no solo confirma su potencial, sino que lo instala como un serio candidato en el certamen. Además, asegura la presencia de al menos un argentino en la final del torneo.

Un presente que ilusiona al tenis argentino

La simultaneidad de estos resultados no es casualidad. El tenis argentino atraviesa un momento de renovación y crecimiento, con jugadores consolidados y jóvenes que empiezan a dar el salto.

Las actuaciones de Trungelliti, Navone, Burruchaga y Tirante reflejan un circuito competitivo y con múltiples variantes, capaz de dar pelea en diferentes superficies y torneos. Además, estos logros llegan en instancias decisivas, lo que potencia su impacto y alimenta la ilusión de cara al futuro.