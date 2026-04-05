Crisis hídrica en Chaco: vecinos de Resistencia y otras localidades denuncian 24 horas sin servicio

En pleno fin de semana largo por Semana Santa, habitantes de Resistencia y varias localidades del interior sufren por la falta de agua potable. En la capital provincial, vecinos denunciaron que están por cumplirse 24 horas sin suministro, una situación que genera fuerte malestar en un contexto de calor agobiante.

A la par de la situación en la zona sur de la Capital, SAMEEP informó durante las últimas horas distintos inconvenientes. Según detalló el medio Chaco Ahora, uno de los principales frentes de trabajo estuvo en La Escondida, donde luego de dos días de tareas intensas se logró reactivar un equipo de bombeo en la estación local.

A partir de esta intervención comenzó la normalización progresiva del servicio en ciudades abastecidas por el Primer Acueducto, entre ellas Presidencia de la Plaza, Machagai, Quitilipi y Presidencia Roque Sáenz Peña.

En General San Martín, en tanto, SAMEEP confirmó que ya inició nuevamente el bombeo tras reparar una rotura en un acueducto de PVC de 500 milímetros. Sin embargo, advirtieron que la restauración total podría demorar varias horas más, especialmente en los barrios más alejados.

Los operativos también alcanzaron barrios de Barranqueras, Margarita Belén y Colonia Benítez, además de escuelas e instituciones públicas afectadas por la baja presión o la falta total del suministro

Sanitaristas profundizan reclamos y advierten por el plan privatizador de Zdero

Mientras los reclamos de los vecinos se multiplican, el gobernador Leandro Zdero amenaza con recortar los fondos de la empresa estatal de agua. El mandatario provincial enfatizó que, en la actualidad, el sostenimiento de Sameep recae sobre el conjunto de la sociedad. "Hoy los chaqueños sostenemos la empresa de Servicio de Agua y Mantenimiento Empresa del Estado Provincial", indicó en declaraciones para medios locales a comienzos de enero, y agregó que es el Estado el que debe cubrir gastos básicos como el pago de salarios.

Los dichos del mandatario provincial solo hacen que el conflicto se profundice: “La casa no está en orden y los platos rotos los paga el usuario”, argumentan desde los gremios al medio Chaco Ahora. El secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias del Chaco (SOSCH), Daniel Tabares, advirtió que las decisiones actuales “huelen a privatización o tercerización de servicios”.

A fines de 2025, trabajadores sanitaristas se movilizaron hacia Casa de Gobierno para exigir respuestas concretas al Ejecutivo provincial. La medida fue resuelta en una asamblea extraordinaria, en un contexto de creciente malestar por incumplimientos salariales y condiciones laborales que, según denuncian, ponen en riesgo tanto la estabilidad de los empleados como la prestación de un servicio esencial. Pese al estado de alerta, los empleados garantizan las guardias mínimas y la continuidad del servicio, remarcando su "compromiso con la comunidad y la paz social".