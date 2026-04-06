CABA reemplaza planes sociales por capacitación laboral: cómo funcionará

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dispuso un cambio en la política de asistencia social al eliminar los planes vigentes y crear un nuevo programa enfocado en la capacitación laboral y la inserción en el empleo formal. La medida fue oficializada mediante un decreto firmado por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, y alcanzará a unas 5.000 personas, con un período de transición de un año.

El nuevo esquema reemplaza el sistema asistencial por un modelo orientado a la generación de autonomía económica, con pagos directos a los beneficiarios, formación obligatoria y articulación con el sector privado. Según informó la administración porteña, el objetivo es avanzar hacia una política social basada en el trabajo y dejar atrás los mecanismos de intermediación.

Durante el proceso de revisión, el Gobierno detectó 1.274 beneficiarios irregulares dentro del sistema actual, que implicaba un costo estimado de $10.000 millones anuales y estaba estructurado en 85 convenios, los cuales serán dados de baja.

El principal cambio radica en la eliminación de intermediarios: los pagos se realizarán directamente a los beneficiarios, con criterios de elegibilidad definidos en función de la residencia, la situación socioeconómica y el nivel de ingresos. Además, el programa tendrá una duración máxima de 12 meses, con el objetivo de funcionar como un puente hacia el empleo formal.

“Se terminó el negocio de los gerentes de la pobreza. Chau intermediarios. Chau planes manejados por organizaciones. En la Ciudad ahora la ayuda es directa, temporal y con una condición indispensable: capacitarse y trabajar. La única salida es el trabajo”, sostuvo Jorge Macri al presentar la iniciativa.

“Estamos dando un paso más en el cambio de paradigma de la política social. Ya lo hicimos con el sistema de comedores, ahora lo hacemos con los últimos planes sociales que quedaban en la Ciudad. Le estamos devolviendo dignidad a personas que hace muchos años solo cobraban para ir a una marcha sin ningún horizonte de progreso”, aseguró el ministro de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, Gabriel Mraida.

La participación en instancias de capacitación será un requisito para sostener el beneficio. Quienes no cumplan con las condiciones establecidas perderán el acceso al programa.

Como antecedente, la gestión porteña señaló que en el sistema de comedores detectó irregularidades en más de 5.000 raciones, incluyendo casos de beneficiarios fallecidos o con ingresos elevados, lo que derivó en el cierre de 40 comedores.

Cómo funcionará el nuevo sistema de capacitaciones laborales en CABA

Según detalló el GCBA, el nuevo sistema que reemplaza los subsidios directos a través de planes sociales por capacitaciones laborales tiene cuatro puntos principales: