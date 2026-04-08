Israel intensifica ataques en Líbano mientras EE.UU. celebra “victoria” con Irán

En una jornada marcada por la escalada bélica, Israel lanzó su mayor ofensiva aérea contra Líbano desde el inicio del conflicto regional, con un operativo que incluyó más de un centenar de ataques en cuestión de minutos. En tanto, Estados Unidos celebra un acuerdo parcial con Irán y aseguró que logró una “victoria con mayúscula” en el cese de fuego.

Las autoridades libanesas confirmaron que los bombardeos alcanzaron la capital, Beirut, y se extendieron a ciudades del norte y del sur, generando un escenario de devastación y alarma. Según el Ministerio de Salud de Líbano, decenas de personas murieron y cientos resultaron heridas, en lo que describieron como una “catástrofe humanitaria sin precedentes”.

El ataque se produjo pese al anuncio de un cese de fuego temporal entre Estados Unidos e Irán, que había generado expectativas de distensión en la región. Sin embargo, Israel justificó que la tregua con Irán no se extiende a Líbano, justificando la operación como parte de su estrategia de seguridad nacional.

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Testigos en Beirut relataron escenas de pánico y destrucción, con edificios derrumbados y hospitales desbordados por la llegada de heridos. El gobierno libanés denunció que se trató de un ataque indiscriminado contra población civil, y pidió la intervención urgente de la comunidad internacional.

Conferencia de EEUU

En paralelo, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ofreció una conferencia de prensa en Washington, donde se refirió al contexto regional. Hegseth aseguró que “Irán suplicó por este cese de fuego y todos lo sabemos”, en un mensaje que buscó mostrar fortaleza política y militar.

Israel intensifica ataques en Líbano mientras EE.UU. celebra “victoria” con Irán

El funcionario agregó que Estados Unidos logró una “victoria con mayúscula”, al imponer condiciones en la negociación con Teherán. Estas declaraciones se producen en un momento de alta tensión diplomática, ya que la ofensiva israelí amenaza con desestabilizar los esfuerzos de mediación.

Organismos internacionales, entre ellos la ONU, expresaron preocupación por la magnitud del ataque y pidieron respeto al derecho humanitario. En las calles de Beirut, la población se enfrenta a cortes de electricidad, escasez de agua y colapso de servicios básicos, agravando la crisis.bAnalistas advierten que la ofensiva podría intensificar la guerra regional, pese a los intentos de Washington y Teherán de contener el conflicto.