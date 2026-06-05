De la Fuente destaca la ausencia de lesiones en España tras el empate en el amistoso ante Irak

FOTO DE ARCHIVO. El seleccionador español Luis de la Fuente durante el partido de clasificación para el Mundial entre Turquía y España en el estadio Konya Buyuksehir, Konya, Turquía

El seleccionador ​Luis de la Fuente se mostró satisfecho de que España haya superado su último partido amistoso en casa sin lesiones y ‌haya aprovechado la ocasión para ‌dar la oportunidad de debutar a varios jóvenes, pero señaló que la intensidad aumentará un nivel una vez que lleguen a Norteamérica para el Mundial.

España, una de las favoritas para alzarse con el título, empató a uno con Irak en un partido de preparación disputado el jueves en La Coruña, en el que alineó un once muy renovado.

"Hoy ​pretendíamos hacer un trabajo ⁠más condicional, más físico, que los jugadores se adaptaran de nuevo ‌a la competición (...) después de días de descanso. Era ⁠un día (...) de dar posibilidades a otros ⁠jugadores, de sensaciones. Y no ha habido lesionados", dijo De la Fuente a la prensa.

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"Mañana entramos ya en otra fase, de cara al próximo ⁠partido será diferente. La exigencia, el ritmo, la intensidad, otros ​jugadores también, que aportarán y aparecerán, y ya ‌empezamos a afrontar la preparación de otra ‌manera. Mañana estamos en Estados Unidos, y eso nos hace ⁠pensar ya con el foco muy claro."

España, que tendrá su base en Chattanooga (Tennessee) durante el Mundial, se enfrentará a Perú en su último amistoso en Puebla (México) el lunes, antes de comenzar su andadura en el ​Grupo H ‌contra Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay.

De la Fuente dio descanso a varios jugadores clave, entre ellos Lamine Yamal, Nico Williams, David Raya, Víctor Muñoz, Marc Cucurella, Pedri, Fabián Ruiz, Martín Zubimendi, Rodri y Mikel Oyarzabal, por motivos de preparación ⁠física.

Por su parte, Marc Bernal, Jon Martín, Gonzalo, Turrientes, Javi Guerra, Marc Pubill, Javi Rodríguez y Leo Román —que no están incluidos en los 26 convocados para el Mundial, y algunos de ellos tampoco en la prelista de 55 futbolistas— debutaron con la selección absoluta contra Irak.

"Se lo merecían todos y estamos contentos de que se haya producido así. (El partido) ha invitado a que todos debutaran ‌y estamos muy contentos, porque nos han ayudado muchísimo, son jugadores de mucho futuro", dijo el técnico de 64 años. "Se ha cumplido un objetivo más."

España se enfrentará a Cabo Verde en su primer partido, el 15 de junio, aunque persisten las dudas sobre la forma física de Yamal.

El delantero ‌del Barcelona se está recuperando de una lesión en el tendón de la corva izquierdo que truncó su temporada en abril, y De la Fuente dijo ‌el miércoles que ⁠el jugador de 18 años podría estar listo para el primer partido, aunque no había garantías.

"Si sigue todo como ​va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15 (de junio), pero no garantiza que por ese motivo tenga que jugar."

Con información de Reuters