PAMI cambió un requisito clave para acceder a medicamentos gratis

El nuevo límite depende del aumento aplicado a jubilaciones.

Miles de afiliados de PAMI revisan cada mes si continúan cumpliendo las condiciones necesarias para acceder a la cobertura del 100% en medicamentos. Durante junio de 2026, uno de los principales requisitos volvió a modificarse debido al aumento de las jubilaciones, una actualización que impacta directamente en el límite de ingresos exigido para obtener este beneficio.

La medida alcanza a jubilados y pensionados que solicitan el subsidio social de medicamentos, una herramienta destinada a garantizar el acceso a tratamientos esenciales sin costo para quienes se encuentran en una situación económica más vulnerable.

Cuál es el nuevo límite de ingresos para acceder al beneficio

La actualización de los haberes previsionales durante junio elevó la jubilación mínima a $403.317,99. Como consecuencia, también aumentó el tope económico que utiliza PAMI para evaluar quiénes pueden acceder a la cobertura total de medicamentos.

A partir de este cambio, los afiliados podrán solicitar el beneficio si sus ingresos mensuales no superan los $604.976,99, una cifra equivalente a una vez y media la jubilación mínima vigente.

En tanto, para los hogares donde el afiliado o alguna persona conviviente cuente con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite de ingresos permitido asciende a $1.209.953,97, es decir, tres jubilaciones mínimas.

Qué requisitos exige PAMI para otorgar medicamentos gratis

Además del criterio relacionado con los ingresos, el organismo contempla otras condiciones para determinar el acceso al subsidio social.

Entre los requisitos vigentes se encuentran:

Tener ingresos mensuales inferiores a $604.976,99.

En hogares con CUD, no superar ingresos por $1.209.953,97.

No estar afiliado a una empresa de medicina prepaga.

No poseer más de un inmueble.

No contar con aeronaves ni embarcaciones consideradas de lujo.

No tener vehículos con menos de diez años de antigüedad, salvo excepciones vinculadas a discapacidad.

No ser titular de activos societarios que acrediten capacidad económica plena.

Estos parámetros buscan focalizar el beneficio en los afiliados que presentan mayores dificultades para afrontar el costo de sus tratamientos médicos.

Qué ocurre si superás el límite de ingresos

PAMI también contempla situaciones especiales para personas que, pese a superar alguno de los requisitos económicos, destinan una parte significativa de sus ingresos a la compra de medicamentos.

PAMI ajustó los requisitos económicos para acceder al beneficio.

En esos casos, existe la posibilidad de solicitar una cobertura total mediante un trámite de reconsideración por razones sociales. Esta alternativa está pensada para afiliados cuyos gastos en remedios generan un fuerte impacto sobre sus ingresos mensuales. Para acceder a esta evaluación, el costo de los medicamentos recetados debe representar al menos el 15% del haber previsional que percibe el afiliado.

Cómo pedir una excepción ante PAMI

Quienes necesiten gestionar una reconsideración deberán presentar documentación que respalde su situación particular. Entre los elementos solicitados se incluyen un informe social, una evaluación de vulnerabilidad sociosanitaria y la correspondiente revalidación médica.

Por otra parte, los Veteranos de Guerra de Malvinas se encuentran exceptuados de los requisitos económicos establecidos para el subsidio. Sin embargo, también deben realizar la gestión administrativa correspondiente para acceder a la cobertura gratuita de medicamentos.