Cielo nublado y temperatura agradable en CABA y Conurbano: así será el viernes 5 de junio

Se termina la semana y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) adelantó el pronóstico del tiempo de este 5 de junio en Buenos Aires y alrededores. El viernes 5 el cielo estará mayormente nublado durante todo el día y se elevará un poco más la temperatura al ubicarse entre los 14°C de mínima y los 19°C de máxima.

El pronóstico del tiempo para el fin de semana, según el SMN

El SMN también adelantó el pronóstico del tiempo para en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) durante el primer fin de semana de junio. De acuerdo a los especialistas, llegarán las lluvias y bajará levemente la temperatura:

Sábado 6: el día comenzará con nubosidad y habrá lluvias aisladas por la tarde hasta la noche, al tiempo que la temperatura se encontrará entre los 14°C y los 18°C.

el día comenzará con nubosidad y al tiempo que la temperatura se encontrará entre los 14°C y los 18°C. Domingo 7: continuarán las lluvias aisladas por la mañana y habrá chaparrones hasta la noche, mientras que la temperatura se ubicará en una mínima de 13°C y una máxima de 16°C.

Durante el fin de semana llegarán las lluvias aisladas, de acuerdo al SMN

Cuándo empieza el invierno en Argentina 2026: la fecha exacta

Algunos consideran que el invierno comenzó el 1° de junio, porque empezó formalmente el periodo de los tres meses más fríos del año y el período que los climatólogos usan para facilitar comparaciones entre distintos años, pero si bien las temperaturas continúan bajas, el invierno oficial no comienza hasta mediados de junio.

Sin embargo, desde el punto de vista astronómico y oficial, la fecha exacta del comienzo del invierno está marcada por el solsticio de invierno, es decir, el momento en el que el eje terrestre aleja al hemisferio sur lo máximo posible del Sol. En ese sentido, en Argentina el invierno comienza oficialmente el domingo 21 de junio a las 05:24 de la mañana, según el Instituto de Astrofísica de La Plata.

A partir de ese momento comienzan los días más cortos y las temperaturas mucho más bajas, la estación se extiende hasta el equinoccio de primavera, que este año está previsto para el 22 de septiembre.

Incluso, el solsticio del 21 de junio trae la noche más larga del año. En Buenos Aires, ese día el Sol apenas permanecerá visible unas nueve horas, dejando cerca de quince horas de oscuridad. Desde ese punto en adelante, los días comienzan a ganar luz de a minutos, de manera casi imperceptible, hasta que el otoño del hemisferio norte y la primavera del sur vuelven a equilibrar la balanza.